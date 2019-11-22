Волковысский районный отдел внутренних дел отметил 80-летие

Источник материала: Новости Волковыска

В пятницу в городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Волковысского районного отдела внутренних дел.

За этот долгий путь история милиции Волковыщины поместила в себя многое: периоды становления и развития, славные победы и горечь от потерь боевых товарищей. Менялись время, условия, но приоритетными задачами для милиционеров всегда были и остаются охрана правопорядка, обеспечение законности и защита каждого гражданина от преступных домогательств.

Предлагаем большой фоторепортаж с празднования от Игоря Варчика .































































