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Mercedes отмечает 35-летие Marco Polo: к юбилею подготовлена спецверсия мини-кемпера

23.11.2019 21:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переоборудование фургонов Mercedes в кемперы Marco Polo с 1984 года осуществляется компанией Westfalia — известным производителем автодомов из немецкого городка Реда-Виденбрюк. Первый Marco Polo был создан на базе Mercedes 209 D, который еще называют «Бременским фургоном».


Та машина была оснащена пятицилиндровым дизелем OM 617 мощностью 88 лошадиных сил и со 172 Нм крутящего момента, который позволял разгоняться до максимальных120 км/ч — в то время такие показатели считались неплохими.



Несмотря на свою компактную планировку, первый Marco Polo располагал двуспальной кроватью на высокой крыше, спальным местом на скамье сзади, поворотными сиденьями для водителя и переднего пассажира, а также мини-кухней с раковиной, двумя газовыми конфорками и холодильником, который мог работать от газа, бортовой 12-вольтовой электросети или от внешнего источника питания.


Mercedes Marco Polo ArtVenture

Нынешний Marco Polo предлагается на базе V-класса, который в начале года был обновлен и получил новый дизель. К 35-летнему юбилею автокемпера немцы подготовили специальную версию ArtVenture, особенностями которой стали декоративные акценты по бокам и складываемая крыша с тканью аквамаринового цвета.


Mercedes Marco Polo ArtVenture

Под капотом Marco Polo ArtVenture скрывается дизельная «четверка» OM 654 объемом 2 л с несколькими вариантами мощности. В частности, на топ-версии Marco Polo 300d она развивает 239 сил и 500 Нм крутящего момента. Максимальная скорость такого автокемпера может достигать 215 км/ч, а средний паспортный расход в смешанном цикле — 6,1 л на 100 км.

Прием заказов на спецверсию Marco Polo ArtVenture начнется в ближайшее время, уже известна стоимость в Германии — от 44 590 евро.

 
 
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Первый Marco Polo появился в 1984 году на базе Mercedes 209 D, который еще называют «Бременским фургоном».
 
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