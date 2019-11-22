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Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят

23.11.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился организованный Президентским спортивным клубом волейбольный турнир среди ребят, для которых подобные соревнования – первый опыт серьезных состязаний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят

На отборочном этапе сильнейших выявляли команды из Гродно, Шумилино и Минска. Ожидаемо лидерами стали хозяева турнира, хотя, как сами признаются – соперники подобрались не из легких.

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят

Иван Ярмош, капитан СДЮШОР ВК «Минск»:
Соперник показывает себя с лучшей стороны, но мы пытаемся его победить.

Прежде всего должна быть команда собранная, должен быть контакт внутри команды. И тогда у нас все получится.

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят

Татьяна Бабок, тренер-преподаватель СДЮШОР ВК «Минск»:
Такие турниры очень важны. Большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят. Они демонстрируют свой вид спорта, идет популяризация и дети занимаются спортом – это самое главное. В частности, волейболом.

Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят

На этом большой праздник волейбола для юных спортсменов закончился. И пусть медали сегодня достались не всем, самое главное – эмоции от первых соревнований и бесценный опыт станут точкой отсчета в большой карьере маленьких волейболистов.

Люди в материале: Иван Ярмош, Татьяна Бабок
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился организованный Президентским спортивным клубом волейбольный турнир среди ребят, для которых подобные соревнования –...
 
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