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Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился организованный Президентским спортивным клубом волейбольный турнир среди ребят, для которых подобные соревнования – первый опыт серьезных состязаний, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На отборочном этапе сильнейших выявляли команды из Гродно, Шумилино и Минска. Ожидаемо лидерами стали хозяева турнира, хотя, как сами признаются – соперники подобрались не из легких.
Иван Ярмош, капитан СДЮШОР ВК «Минск»:
Прежде всего должна быть команда собранная, должен быть контакт внутри команды. И тогда у нас все получится.
Татьяна Бабок, тренер-преподаватель СДЮШОР ВК «Минск»:
На этом большой праздник волейбола для юных спортсменов закончился. И пусть медали сегодня достались не всем, самое главное – эмоции от первых соревнований и бесценный опыт станут точкой отсчета в большой карьере маленьких волейболистов.
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Новости Беларуси. В Минске завершился организованный Президентским спортивным клубом волейбольный турнир среди ребят, для которых подобные соревнования –...
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