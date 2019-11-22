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«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»

23.11.2019 21:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»

Помимо основных матчей Экстралиги «А» сейчас пристального внимания заслуживает как минимум одна команда второго дивизиона. Речь идет о молодежной сборной U-20. Уже 9 декабря парни Дмитрия Дудика начнут свое выступление на мировом домашнем форуме, где попробуют добыть путевку в элиту. Конкуренция за попадание в состав высокая, а времени и матчей для того, чтобы показать себя тренерскому штабу, все меньше.

«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»

Фактически, сегодняшняя встреча против новополцкого «Химика» стала предпоследней накануне старта тренировочного кэмпа перед чемпионатом мира. С первых минут противостояния стало понятно, что парни готовы сражаться и настроены только на победу. Однако для полноценных трех очков ребятам не хватило совсем чуть-чуть. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу новополочан.

«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Наверное, равной можно назвать. С преимуществом наших в первом периоде. И соперник забил такие голы сложнопрогнозируемые. Два гола с подставления. Ну, умеют. Все-таки опытные игроки есть и умеют такие броски мимо ворот превратить в подставление, голы.

«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»

Матвей Курилович, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Здорово начали, неплохо играли. Что-то нам не везет иногда. С этим соперником – еще ни разу у них не выигрывали почему-то. Мы играли хорошо, все выполняли. Просто не получилось реализовать свои моменты.

«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»

Олег Качеловский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Игра была более-менее равная, с самого начала счет сдерживался равный. В конце допустили глупую ошибку, пропустили третий гол. Это и решило исход матча.

«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»

В параллельных матчах Экстралиги «А» Гомель на родном льду уступил солигорскому «Шахтеру». Жлобинский «Металлург» дома в серии буллитов победил молодеченское «Динамо». Гродненский «Неман» при своих трибунах был бит «Могилевом». А столичная «Юность» в Минске была сильнее «Лиды».

Люди в материале: Дмитрий Дудик, Матвей Курилович, Олег Качеловский
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершился очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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