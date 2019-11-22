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«В конце допустили глупую ошибку». U-20 програла «Химимку»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершился очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Помимо основных матчей Экстралиги «А» сейчас пристального внимания заслуживает как минимум одна команда второго дивизиона. Речь идет о молодежной сборной U-20. Уже 9 декабря парни Дмитрия Дудика начнут свое выступление на мировом домашнем форуме, где попробуют добыть путевку в элиту. Конкуренция за попадание в состав высокая, а времени и матчей для того, чтобы показать себя тренерскому штабу, все меньше.
Фактически, сегодняшняя встреча против новополцкого «Химика» стала предпоследней накануне старта тренировочного кэмпа перед чемпионатом мира. С первых минут противостояния стало понятно, что парни готовы сражаться и настроены только на победу. Однако для полноценных трех очков ребятам не хватило совсем чуть-чуть. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу новополочан.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Матвей Курилович, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Олег Качеловский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
В параллельных матчах Экстралиги «А» Гомель на родном льду уступил солигорскому «Шахтеру». Жлобинский «Металлург» дома в серии буллитов победил молодеченское «Динамо». Гродненский «Неман» при своих трибунах был бит «Могилевом». А столичная «Юность» в Минске была сильнее «Лиды».
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Новости Беларуси. Завершился очередной игровой день чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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