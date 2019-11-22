ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый "развод" в интернете: обнаглели настолько, что тупо просят денег, обещая взамен деньги

23.11.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Будем надеяться, что не найдётся желающих переводить им деньги? Потому что это очередной "развод". Наносим, так сказать, упреждающий удар. Реклама распространяется по соцсетям, особенно активничают в инстаграмме и в группах вайбера.

Новый "развод" в интернете: обнаглели настолько, что тупо просят денег, обещая взамен деньги

Советуем вам немедленно блокировать тех, кто рассылает данную информацию. Но перед тем, как это сделать, нажмите кнопочку "пожаловаться".

Новый "развод" в интернете: обнаглели настолько, что тупо просят денег, обещая взамен деньги

Само собой, что как только вы переведёте им денежные средства, на этом сказка и завершится, никто вам ничего не вышлет.

Новый "развод" в интернете: обнаглели настолько, что тупо просят денег, обещая взамен деньги

Это явное мошенничество, но на всякий случай предупреждаем, что такого указа нет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Будем надеяться, что не найдётся желающих переводить им деньги? Потому что это очередной "развод". Наносим, так сказать, упреждающий удар. Реклама...
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Бабок о «Мяче над сеткой»: большие спортсмены вырастают из таких маленьких ребят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • брендовые мужские ремни из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика