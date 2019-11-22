Источник материала: Виртуальный Брест

Будем надеяться, что не найдётся желающих переводить им деньги? Потому что это очередной "развод". Наносим, так сказать, упреждающий удар. Реклама распространяется по соцсетям, особенно активничают в инстаграмме и в группах вайбера.





Советуем вам немедленно блокировать тех, кто рассылает данную информацию. Но перед тем, как это сделать, нажмите кнопочку "пожаловаться".





Само собой, что как только вы переведёте им денежные средства, на этом сказка и завершится, никто вам ничего не вышлет.





Это явное мошенничество, но на всякий случай предупреждаем, что такого указа нет.