В Беларуси не хватает 95 тысяч работников. Службы занятости запустили общереспубликанскую ярмарку вакансий

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сейчас не хватает почти 95 тысяч работников. Чтобы найти работников, наниматели впервые устроили республиканскую электронную ярмарку. Среди предприятий, которые удаленно будут искать кадры, — строительные тресты, больницы, автобусные парки. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах и городах пройдут электронные ярмарки вакансий и какие предприятия будут искать работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сколько предприятий будет набирать работников

Искать работников на электронных ярмарках вакансий будут 85 предприятий и организаций. Посмотреть эти предложения можно на сайте государственной службы занятости можно и сейчас, не дожидаясь ярмарки.

Во время самой ярмарки можно задать нанимателю вопросы, отправить резюме и договориться на реальное собеседование. После окончания актуальные вакансии автоматически переносят в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by , то есть доступ к ним для всех соискателей сохраняется.

Напомним, первая электронная ярмарка вакансий прошла в декабре 2018 года в Минске. Тогда не обошлось без сбоев. В столичной службе занятости это пояснили тем, что наниматели не были готовы: соискатели заявляли о себе, высылали резюме, но не получали ответа.

Когда и где будут электронные ярмарки вакансий

25 и 26 ноября электронная ярмарка пройдет в Барановичском районе (птицефабрика «Дружба» и ОАО «Крошин»), 26 и 27 ноября — в Гродно («Конте Спа», Гродненский стеклозавод, Белкард, Гродненский мясокомбинат, комбинат школьного питания Октябрьского района Гродно).

К примеру, на «Конте Спа» технику-технологу предлагают 1000 рублей, подсобному рабочему — от 520 рублей, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования — от 700 рублей.

26 ноября электронную ярмарку вакансий проведут в Лидском районе («Лидагропроммаш», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска»), в Гомеле («Горэлектротранспорт» ОАО «Гомельжелезобетон, Гомельский мясокомбинат, Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер, Гомельская областная детская клиническая больница), в Кобрине („САЛЕО-Кобрин“, филиал ОАО „Моготекс“, производственное унитарное предприятие „Брестские традиции“, Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов).

На предприятие „Лидагропроммаш“ ищут повара (зарплата от 350 рублей), медсестру (от 400 рублей), электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах (от 500 рублей), а на „Лакокраска“ — грузчика (от 599,88 рубля), инженера-программиста (от 740 рублей),

27 ноября электронную ярмарку вакансий устроят в Полоцком районе („Полоцк-Стекловолокно“, Полоцкая центральная городская больница, „Ресттрэйд“, автобусный парк № 2 Полоцка), в Новополоцке (Новополоцкая центральная городская больница,

трамвайный парк, ЖРЭО», автобусный парк № 6 Новополоцка), в Слуцком районе (ПМК № 226 предприятия Минскоблсельстрой, «Торговый дом „Радуга-свет“).

В Полоцкую центральную городскую больницу ищут водителя автомобиля (зарплата от 450 рублей),

27 и 28 ноября — в Слониме („ВремяСтрой“, Слонимская ЦРБ, Слонимская КПФ, Слонимское ГУП ЖКХ), 28 ноября — в Кричиве , Бобруйске , Осиповичах (Осиповичский завод автомобильных агрегатов, Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, Осиповичский завод транспортного машиностроения), Могилеве (Могилевский домостроительный комбинат», Могилевская детская поликлиника № 1, ООО «Тройка-2003»), Борисов ском районе , 29 ноября — в Волковысском районе (Волковысская центральная районная больница, Волковысский мясокомбинат, Волковысское ОАО «Строительно-монтажный трест № 32»),

При этом число вакансий, которые наниматели намерены предложить соискателям, заметно отличается по районам и городам. К примеру, в Волковысском и Борисовском районах работодатели предложат по 37 вакансий, в Лидском — 75, в Полоцком — 60.

Предприятия пока не разместили на сайте электронной ярмарки вакансий свои предложения для потенциальных работников.

20 ноября работников искали в Мозырском районе (Центр информационных систем в животноводстве и КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»), а 21-го — в Бресте («Санта Бремор»).





От «Санта Бремор» была размещена в том числе вакансия грузчика на зарплату от 773 рублей. Мы поинтересовались, актуально ли предложение. «Вакансии дворника в настоящее время нет», — отметили нам.





22 ноября работников искали в онлайн-режиме предприятия Молодечненского района — автобусный парк № 4 Миноблавтотранса, локомотивное депо Молодечно Минского отделения БелЖД и Коммунальник.