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В Полоцке «Запорожец» перевернулся на крышу: пострадали три человека

23.11.2019 22:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека попали в больницу после опрокидывания в кювет автомобиля. Об этом сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Авария произошла вечером 22 ноября возле гаражного кооператива «Бельчица» в Полоцке. По предварительной информации, водитель «Запорожца» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП в салоне автомобиля оказались заблокированы трое мужчин (1976, 1984 и 1986 годов рождения). При помощи специнструмента из авто их доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.

 
 
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Авария произошла вечером 22 ноября возле гаражного кооператива «Бельчица».
 
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