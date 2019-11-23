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В Полоцке «Запорожец» перевернулся на крышу: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека попали в больницу после опрокидывания в кювет автомобиля. Об этом
Авария произошла вечером 22 ноября возле гаражного кооператива «Бельчица» в Полоцке. По предварительной информации, водитель «Запорожца» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.
В результате ДТП в салоне автомобиля оказались заблокированы трое мужчин (1976, 1984 и 1986 годов рождения). При помощи специнструмента из авто их доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.
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Авария произошла вечером 22 ноября возле гаражного кооператива «Бельчица».
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