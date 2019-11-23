В Полоцке «Запорожец» перевернулся на крышу: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека попали в больницу после опрокидывания в кювет автомобиля. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Авария произошла вечером 22 ноября возле гаражного кооператива «Бельчица» в Полоцке. По предварительной информации, водитель «Запорожца» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП в салоне автомобиля оказались заблокированы трое мужчин (1976, 1984 и 1986 годов рождения). При помощи специнструмента из авто их доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.