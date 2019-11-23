Вопросы о капитальном ремонте, освещении и состоянии местных дорог. Субботнюю прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Источник материала: Полымя





На прямую линию поступило 22 обращения.

По каждой проблеме были даны конкретные поручения ответственным за их решение руководителям. Некоторые из них поручено изучить предметно с выездом на место.

Жители гродненского микрорайона индивидуальной жилой застройки Зарица рассказали о том, что часть дороги республиканского значения Р-44, ведущей через микрорайон в сторону погранперехода Привалка, не освещена. А здесь есть пешеходный переход через дорогу к остановке. В темное время суток это небезопасно для пешеходов. Владимир Дешко дал поручения, чтобы освещение здесь соответствовало всем нормам.

Жителей улицы Ленина в Дятлово беспокоит асфальтирование проезжей части. Проблему будут решать жилищно-коммунальные службы района. Обратились на прямую линию и жители деревни Тирасполь Свислочского района, у которых из-за засухи пропала вода в колодцах. Пока будет принято решение об углублении колодцев, жителям деревни обеспечат подвоз питьевой воды.

Часть звонков касалась соблюдения графика капитального ремонта жилого фонда, который не укладывается в отведенные сроки. Так, обращение жителей дома №24 по улице Строителей из Ошмян взято на контроль управлением жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, просьба жителей дома №62 по улице Домбровского в Гродно – городскими властями.





Некоторые проблемы, которые поднимали звонившие на субботнюю прямую линию в облисполком, не могут решиться сиюминутно. Для них нужно предусмотреть финансирование из местного бюджета. У жителей переулка Чехова в Ивье нет канализации. Вопрос финансирования строительства канализационной системы, в Ивье на одном из переулком, будет рассмотрен при формировании программы на 2020 год.

Содержатели местных дорог займутся решением проблемы жителей деревни Соловьи Гродненского района, где на автобусной остановке отсутствует навес. Та же проблема волновала звонивших на прямую линию членов садового товарищества «Сирень».

Большинство звонков и в этот раз было из областного центра. Жители улицы Тавлая обратили внимание, что установленный два месяца назад светофор до сих пор не включен, а здесь много выездов из дворов на центральную магистраль. Жителей улиц Калиновского и Весенняя волнует ситуация с маршрутами городского транспорта, жителей проспекта Клецкова – неудовлетворительное состояние тротуаров между школами. Все эти вопросы в поле зрения администраций районов. А вот обращение жителей дома по улице Окольная о замене лифтов будет рассмотрено при составлении плана замены лифтов на следующий год.

Источник: grodnonews.by

Текст: Николай ШЛЫК

Фото Михаила ИСАЧЕНКО