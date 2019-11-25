﻿ В Лиде отчаянный водитель Nissan смог проехать на красный и увернуться от ДТП (видео). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде отчаянный водитель Nissan смог проехать на красный и увернуться от ДТП (видео)

23.11.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В Лиде отчаянный водитель Nissan смог проехать на красный и увернуться от ДТП (видео)

Вчера, 22 ноября, в Лиде на проспекте Победы отчаянный водитель Nissan едва не устроил серьезную аварию.

Как рассказал АвтоГродно автор видео, Nissan сначала ехал за ним, а потом перестроился правее и погнал на красный.

– Он видел, что все остановились, я в этом уверен. Но все равно поехал на красный через перекресток, где его спасла реакция водителя Peugeot. А ведь в салоне Nissan были еще и пассажиры. Надеюсь, что они провели беседу со спешуном, — рассказал Александр, автор видео.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 22 ноября, в Лиде на проспекте Победы отчаянный водитель Nissan едва не устроил серьезную аварию. Как рассказал АвтоГродно автор видео, Nissan сначала ехал за ним, а...
 

Новости дня
Новости разные
 
Ветрено и до 13 градусов мороза будет в Беларуси 24 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика