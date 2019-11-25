В Лиде отчаянный водитель Nissan смог проехать на красный и увернуться от ДТП (видео)

Источник материала: Lida.Info





Вчера, 22 ноября, в Лиде на проспекте Победы отчаянный водитель Nissan едва не устроил серьезную аварию.

Как рассказал АвтоГродно автор видео, Nissan сначала ехал за ним, а потом перестроился правее и погнал на красный.

– Он видел, что все остановились, я в этом уверен. Но все равно поехал на красный через перекресток, где его спасла реакция водителя Peugeot. А ведь в салоне Nissan были еще и пассажиры. Надеюсь, что они провели беседу со спешуном, — рассказал Александр, автор видео.