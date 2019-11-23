В Вильнюсе с почестями перезахоронили Калиновского и героев Январского восстания

Источник материала: Новости Волковыска

В пятницу в Вильнюсе торжественно перезахоронили 20 руководителей и участников Январского восстания против Российской империи. Случайная находка человеческих останков в самом сердце литовской столицы открыла тайну полуторавековой давности, а вместе с тем получила и политическое измерение.

Все началось в 2016 году, когда на главной достопримечательности Вильнюса, горе Гедиминаса, произошла серия оползней. Холм нуждался в срочном укреплении грунта, но перед тем, как пускать экскаваторы, к культурному слою допустили археологов. Они и наткнулись на массовое захоронение. По результатам многочисленных исследований эксперты пришли к выводу, что останки принадлежат 20 казненным за мятеж против Российской империи. Их могилы считались бесследно пропавшими.

В течение 1863-1864 годов по приказу царского генерал-губернатора Муравьева руководителей и участников восстания расстреливали или вешали публично, на площади Лукишки в Вильне. Тела родственникам не выдавались, а вместо этого закапывались на территории российского гарнизона на горе Гедиминаса, чтобы предотвратить паломничество к могилам. Убитых забрасывали в ямы и засыпали известью.

В официальной церемонии приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда, Беларусь делегировала вице-премьера Игоря Петришенко.

«Для каждой страны есть свой образ Кастуся Калиновского, но он не должен использоваться в политических целях», - заявил в своей речи белорусский чиновник во время памятной церемонии. Его слова были встречены бурей негодования со стороны белорусов, которые приехали в Вильнюс на историческое событие и наблюдали за торжественной мессой с больших экранов на Кафедральной площади.

Президент Литвы, выступая в Кафедральном соборе, не избегал упоминания ответственных за гибель тех, кто боролся за независимость своих стран. «Они вступили в борьбу, потому что были воспитаны в культуре аристократичной демократии и ощущали невыносимое бремя оков восточной тирании», - заявил Гитанас Науседа.

По оценкам СМИ, церемонию прощания посетили тысячи человек, большинство из них - граждане Беларуси.

После завершения торжественной службы траурная процессия отправилась из кафедрального собора в сторону кладбища Расу. Ее встречал живой коридор из сотен людей.

Руководителей восстания Кастуся Калиновского и Зигмунда Сераковского везли на лафетах, остальных — на катафалках.

Процессия прошла через Вострую браму под образом Божьей Матери, цепляя флагштоками фонари и арку и затем прибыла на кладбище Расу — один из самых древних некрополей Литвы. Спустя пятнадцать минут почетный караул внес повстанцев в каплицу, где они обрели свой заслуженный покой.

Представители официальных делегаций c непокрытыми головами наблюдали за этим по экрану с вип-трибуны, установленной у входа на кладбище. Звучал поминальный гимн на латинском языке. После того как внесли последний гроб, президенты последовали в каплицу.

Почетный караул снял с гробов Калиновского и Сераковского флаги, сложил их вчетверо и вручил президентам Литвы и Польши. Гробы стали вставлять в специальные места в стене.

Наконец-то останки повстанцев обрели свой покой.

Имена повстанцев, которых 22 ноября похоронили на вильнюсском кладбище Расу:

Раймунд Земацкий, 53 года, настоятель из Лидского повета

Болеслав Колышка, 25 лет, родился в Карманишках Лидского повета

Юльян Лясневский, 31 год, управляющий в Большом Можейково Лидского повета, родился в Варшаве

Зигмунд Сераковский, 36 лет, родился в Волыни

Александр Равсковский, 27 лет, из Милюнцев Ошмянского повета

Юзаф Равковский, 36 лет, из Милюнцев Ошмянского повета

Кароль Сипович, 19 лет, место рождения — Волынь

Юзеф Яблонский, 20 лет, место рождения — Ломжа

Ян Беньковский, 26 лет, фельдшер, место рождения — Варшава

Генрих Маковецкий, 27 лет, хоружий корпуса лесничих, место рождения — Могилевская губерния

Владислав Николяй, 26 лет, из лютеранской шляхты Виленской губернии

Альберт Ляскович, 23 года, из Голдово Лидского повета

Кизимир Сычук, 26 лет, Вильня

Мечислав Дармановский, 27 лет, Варшава

Игнат Зданович, 23 года, Вильня

Титус Далевский, 23 года, место рождения — Кункулка Лидского повета

Якуб Чехан, 40 лет, Вильня

Эдвард Чаплинский, ученик аптекаря, из Паневежского повета

Ян Марчевский, 24 года, ученик фельдшера, место рождения — местечко Рава, Королевство Польское

Кастусь Винцент Калиновский, 26 лет, место рождения — Мостовляны Волковысского повета

Больше фотографий из Вильнюса можно посмотреть здесь .































































































































