Под Брестом достраивают многоэтажку для многодетных: горячая вода у жильцов будет дважды в неделю

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Клейники, Брестского района, готовится к сдаче в эксплуатацию многоэтажный дом для многодетных семей, где социальные стандарты по подаче горячей воды будут выполняться по минимуму: два раза в неделю в пятницу и субботу с 6 утра до полуночи, сообщает ТРК «Брест».

Видео: ТРК «Брест»

«Летом, когда каждый день дети гуляют, мы что, будем раз в неделю ребенка купать? Если его надо каждый день после улицы помыть», — возмущаются будущие жильцы.

Будущие жильцы дома предлагают установить газовые котлы, чтобы самостоятельно регулировать подачу воды.

«Сказать, что это невозможно, будет правильно. Потому что сегодня надо полностью остановить стройку. Надо разделить централизованное отопление, установить котлы, подвести газ — газ сейчас подведен только для потребления плитами. Значит, нужно изменять нагрузки по газовым трубам, увеличивать диаметры труб», — сказал директор Брестского районного УКС Анатолий Понтус.

Вопрос с установкой бойлеров пока открыт. В ближайшее время строители пообещали собрать жильцов на собрание, где обсудят этот вопрос.