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Модель, чьи ноги занесены в Книгу рекордов Гиннесса, о том, как в 50 выглядеть на 30 лет

24.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Культовая модель 1990-х, актриса Эль Макферсон рассказала Harper’s Bazaar о секретах своей красоты и стиля, которые позволяют ей роскошно выглядеть в свои 55 лет.

На фотоснимках модель демонстрирует роскошный пресс, подкачанные руки и стройную фигуру.

— Я считаю, что надо обслуживать свое тело круглый год, без поблажек. Важно не просто хорошо выглядеть, а чувствовать себя энергичной. Особенно это важно, когда у вас есть дети, работа и активная жизненная позиция. Этот выбор нужно сделать один раз и просто придерживаться его, — рассказывает модель.

По части стиля женщина неизменно выбирает костюмы с широкими брюками, которые подчеркивают длину ее ног, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса (рост — 185 см, длина ног — 123,5 см).

Макферсон рассказывает, что давно не употребляет сладкое, а приемы пищи разбила на пять порций в день. Завтракать она предпочитает гранолой собственного изготовления, а вместо кофе выбирает теплую воду с лимоном либо чай матча. В качестве перекуса выбирает орехи, авокадо, молочные коктейли. На обед — салат из свеклы, а на ужин — креветки.

Из физических нагрузок модель предпочитает плавание и бег, и так как ее родина — Австралия, то, конечно, она обожает серфинг, который очень распространен в этой стране.

Но главный секрет красоты модели, отмечает издание, в ее постоянной активности. Она уверена, что каждый день необходимо находить время, чтобы поработать над своим телом и помочь ему быть здоровее и выносливее.

 
 
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Культовая модель 1990-х, актриса Эль Макферсон рассказала Harper's Bazaar о секретах своей красоты и стиля, которые позволяют ей роскошно выглядеть в свои 55 лет
 
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