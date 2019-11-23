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В Барановичах заметили Porsche Panamera за 125 тысяч евро

24.11.2019 08:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах сфотографировали новенькую Porsche Panamera 2019 года выпуска, сообщает газета «Наш край».


Фото: «Наш край»

Porsche Panamera, стандартный объем двигателя — 3,0, мощность — 330 л.с. Авто 2019 года, начальная стоимость — 125 000 евро. Модели с турбированным двигателем в цене могут достигать 230 000 евро.

 
 
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Модели с турбированным двигателем в цене могут достигать 230 000 евро.
 
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