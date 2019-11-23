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В Барановичах заметили Porsche Panamera за 125 тысяч евро
Источник материала: Tut.by
В Барановичах сфотографировали новенькую Porsche Panamera 2019 года выпуска, сообщает газета
Porsche Panamera, стандартный объем двигателя — 3,0, мощность — 330 л.с. Авто 2019 года, начальная стоимость — 125 000 евро. Модели с турбированным двигателем в цене могут достигать 230 000 евро.
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Модели с турбированным двигателем в цене могут достигать 230 000 евро.
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