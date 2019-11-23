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Брест на втором заходе. Ну, может, уже в 29-м туре сменится чемпион?

24.11.2019 08:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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24 ноября, в 14.00, начнутся все матчи 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» совершит вторую попытку досрочно стать чемпионом. Для этого им надо обыгрывать у себя дома при аншлаге «Витебск».

Напомним расклад на оставшиеся два тура. Для чемпионства Бресту можно набирать два очка в оставшихся двух турах. Если динамовцы Бреста все проигрывают на финише, а БАТЭ побеждает, то чемпионами станут борисовчане.

«Золотой матч» возможен при равенстве очков. Для этого динамовцам в двух матчах надо набрать один балл, а борисовчанам — шесть.


В прошлом туре фактор судейства не позволил «Динамо» досрочно оформить чемпионство в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня в Бресте может все решиться! Билеты на матч были проданы за сутки. «Динамо» сыграет без полузащитников Сергея Кисляка, Александра Нойока и Владислава Васильева, которые пропустят матч с «Витебском» из-за дисквалификаций.

Матч рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Цинкевичем, помогать ему будут Виталий Малютин, Евгений Романов и Антон Лашук.

В Борисове пройдет «класико», к которому тоже будет прикован интерес. Минское «Динамо» будет защищать свое четвертое место. На пятки команде Сергея Гуренко наступает «Ислочь» и чуть притормозившее «Торпедо-БелАЗ».

Интересная историческая деталь. В 2004 году в предпоследнем туре БАТЭ также играл против столичного «Динамо». В том сезоне борисовчане не стали чемпионами.

Главным арбитром на «класико» назначили Амина Кургхели, помогать которому будут Андрей Гетиков, Виктор Гетиков и Сергей Красников.

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Отметим, что брестское «Динамо» и БАТЭ командировали в сборную немало игроков, и зачастую после вызова эти футболисты не показывают свою лучшую игру в клубах. Интересно, как будет на этот раз?

В подвале турнирной таблицы борьбу за выживание ведет «Гомель», «Дняпро-МЧЗ», «Слуцк» и РЦОР-БГУ. У «рысей» наихудшие шансы на сохранение прописки в элите. А могилевчан, «сахарных» и «студентов» могут ждать стыковые матчи против команды первой лиги «Рух», завоевавшей «бронзу» лиги.

Видео: АБФФ ТВ

Все матчи тура пройдут в один день, в одно время и начнутся в 14.00.

Традиционно смотреть за играми можно в прямом эфире VOKA.TV. Возможно, уже сегодня Брест станет чемпионом, не пропустите!

«Динамо» (Брест) — ФК «Витебск»

БАТЭ — «Динамо» (Минск)

ФК «Минск» — «Шахтер»

«Неман» — РЦОР-БГУ

«Славия» — «Ислочь»

«Дняпро-МЧЗ» — «Торпедо-БелАЗ»

ФК «Городея» — ФК «Гомель»

SPORT.TUT.BY будет рассказывать о встречах в режиме реального времени.

Что интересного происходило вокруг чемпионата в международной паузе

Пошла очередная порция подписаний и слухов на трансферном рынке. «Шахтер» заключил договор на два года с полузащитником Юрием Кендышем, который феерил в «Шерифе».


Фото: «Шахтер»

Также «горняки» ведут переговоры по трансферу нападающего «Ислочи» Момо Янсане, права на которого принадлежат марокканскому клубу ФЮС. В этом сезоне по ценным голам в этом чемпионате молодому гвинейцу нет равных: он забил шесть победных и один ничейный гол.


Фото: «Ислочь»

А еще «кроты» интересуются нападающим «Минска» Евгением Шевченко. Интересно, новый тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб сам руководит процессом или получает СМС-ки?

Кстати, на Шевченко положили глаз и в Бресте. А еще, по информации «Белорусского футбола», игроки «Динамо» Павел Нехайчик и Александр Гутор могут покинуть команду по окончании сезона. А в их услугах заинтересован другой футбольный клуб, название которого не упоминается.

А вообще, в конце сезона истекают контракты у Александра Гутора, Павла Павлюченко, Максима Витуса, Олега Веретило, Чиди Осучукву, Романа Юзепчука, Салива Бабаво, Артема Быкова, Павла Нехайчика и Алексея Хобленко.

Элис Бакай подпишет 2-летний контракт с брестским «Динамо», сообщил ресурс oranews.tv. Албанца привлекла возможность участия клуба в Лиге чемпионов, а с футболистом связывался лично босс брестчан. По информации албанского сайта, зарплата Бакая будет выше, чем в Солигорске.

Как сообщает сайт «Футбол Україна», Брест готов выложить 500 тысяч евро за Никиту Корзуна, боссы видят в футболисте усиление перед еврокубками.

Хавбек киевского «Динамо» сейчас выступает на правах аренды в португальском «Вилафранкенсе». Напомним, что начинал карьеру Корзун в минском «Динамо».

Еще один любопытный слух появился в телеграм-канале «Белорусский футбол». Якобы 23-летний бразильский полузащитник «Зари» Матеус Нортон пройдет просмотр в белорусском клубе. У него нет игровой практики в Украине, и футболист ищет другие варианты продолжения карьеры.

Федерация футбола рассматривает вопрос об уменьшении числа легионеров в высшей лиге, чтобы национальное представительство в элите было расширено, передает «Прессбол».

Напомним, что в нашем чемпионате легионерами не считаются футболисты из России. Ужесточение лимита никак не отразится на количестве российских игроков в элитном дивизионе Беларуси.

В дубле БАТЭ появились потенциальные новобранцы, сообщает «Белорусский футбол». На просмотре находятся нигерийцы: защитник Мустафа Фальке, а также нападающие Паскаль Болу и Идрис Нурадин. Футболисты на протяжении полутора недель работают с командой и даже съездили на «золотой матч» в Витебск.

В Мозыре в будущем году к «Дожинкам» будут реконструировать стадион «Юность», на котором выступает «Славия». Вот так это выглядит на рендерах, а болельщики задаются вопросом, где мачты освещения.


Федерация футбола объявила тендер на показ матчей чемпионата Беларуси в 2020 году. Любопытно, что в техническом задании есть пункт про канал связи, в котором заложена отдача трансляции 30 000 пользователям.

А босс брестского «Динамо» продолжает двигать идею профессиональной футбольной лиги в Беларуси, и в интервью «Трибуне» он рассказал о том, на что готов пойти ради осуществления этой затеи.

Положение в чемпионате перед 29-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 28 21 6 1 66 21 69
2 БАТЭ 28 20 4 4 56 20 64
3 Шахтер 28 19 5 4 58 20 62
4 Динамо (Минск) 28 15 5 8 42 33 50
5 Ислочь 28 13 7 8 41 33 46
6 Торпедо-БелАЗ 28 13 6 9 39 32 45
7 ФК Городея 28 12 8 8 29 25 44
8 Неман 28 10 5 13 26 34 35
9 ФК Минск 28 8 8 12 34 43 32
10 Славия 28 8 7 13 31 40 31
11 ФК Витебск 28 8 7 13 24 36 31
12 РЦОР-БГУ 28 7 8 13 46 62 29
13 ФК Слуцк 28 7 7 14 24 45 28
14 Дняпро-МЧЗ 28 7 6 15 27 36 27
15 ФК Гомель 28 5 8 15 38 48 23
16 Торпедо (Минск) 28 1 3 24 4 57 6

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Станет ли сегодня брестское «Динамо» чемпионом Беларуси? Не пропустите матчи 29-го тура.
 
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