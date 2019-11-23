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Брест на втором заходе. Ну, может, уже в 29-м туре сменится чемпион?
Источник материала: Tut.by
24 ноября, в 14.00, начнутся все матчи 29-го тура
Напомним расклад на оставшиеся два тура. Для чемпионства Бресту можно набирать два очка в оставшихся двух турах. Если динамовцы Бреста все проигрывают на финише, а БАТЭ побеждает, то чемпионами станут борисовчане.
«Золотой матч» возможен при равенстве очков. Для этого динамовцам в двух матчах надо набрать один балл, а борисовчанам — шесть.
Сегодня в Бресте может все решиться! Билеты на матч были проданы за сутки. «Динамо» сыграет без полузащитников Сергея Кисляка, Александра Нойока и Владислава Васильева, которые пропустят матч с «Витебском» из-за дисквалификаций.
Матч рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Цинкевичем, помогать ему будут Виталий Малютин, Евгений Романов и Антон Лашук.
В Борисове пройдет «класико», к которому тоже будет прикован интерес. Минское «Динамо» будет защищать свое четвертое место. На пятки команде Сергея Гуренко наступает «Ислочь» и чуть притормозившее «Торпедо-БелАЗ».
Интересная историческая деталь. В 2004 году в предпоследнем туре БАТЭ также играл против столичного «Динамо». В том сезоне борисовчане не стали чемпионами.
Главным арбитром на «класико» назначили Амина Кургхели, помогать которому будут Андрей Гетиков, Виктор Гетиков и Сергей Красников.
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Отметим, что брестское «Динамо» и БАТЭ
В подвале турнирной таблицы борьбу за выживание ведет «Гомель», «Дняпро-МЧЗ», «Слуцк» и РЦОР-БГУ. У «рысей» наихудшие шансы на сохранение прописки в элите. А могилевчан, «сахарных» и «студентов» могут ждать стыковые матчи против команды первой лиги «Рух», завоевавшей «бронзу» лиги.
Видео:
Все матчи тура пройдут в один день, в одно время и начнутся в 14.00.
Традиционно смотреть за играми можно в прямом эфире
«Динамо» (Брест) — ФК «Витебск»
«Дняпро-МЧЗ» — «Торпедо-БелАЗ»
SPORT.TUT.BY будет рассказывать о встречах в режиме реального времени.
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