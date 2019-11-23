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«Вместо букетов он приносил мне булочки». Рассказываем про единственную любовь Натальи Крачковской

24.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За пышногрудой мадам Грицацуевой — актрисой Натальей Крачковской — поклонники ходили толпами. Но ей никто не был мил. Кроме, конечно, супруга Владимира: с ним Наталья Леонидовна прожила 26 счастливых лет. К сожалению, на 65-м году жизни Владимир Крачковский скончался от сердечного приступа. Похоронив любимого мужа, Наталья Леонидовна до конца своей жизни оставалась вдовой.

О единственной настоящей любви Крачковской вспоминаем в день ее рождения: сегодня актрисе мог бы исполниться 81 год.


С будущим мужем Владимиром Крачковским юная актриса Наталья Белогорцева познакомилась на съемках картины «Половодье». 20-летняя Наташа играла роль доярки, 35-летний Крачковский трудился звукооператором.

«Я почувствовала такую теплоту и заботу, какие никогда не ощущала, — так описывала судьбоносную встречу Наталья Леонидовна. — До встречи с Володей общалась в основном с ровесниками. И тут узнала, что есть мужчины, которые могут быть очень заботливыми и ничего не требовать за это. Они даже не намекают, что им хотелось чего-то получить. Поэтому, когда поняла, что именно такого человека встретила, решила, что его не потеряю. Сказала себе: «Все, это мой человек, мой муж!».


Наталья Крачковская всегда была женщиной в теле. И невероятно этим гордилась. «Я никогда не сомневалась, что чертовски мила и хороша собой, — кокетничала она. — Один мой поклонник говорил обо мне: «100 килограммов мечты!».


Уж не знаем, был ли этим самым поклонником супруг Натальи Леонидовны, но в одном уверены точно: актрису он любил такой, какая она была. И даже поощрял ее любовь к еде.

«Мы жили с другими актрисами в большой комнате. И вот однажды утром раздался стук в дверь, и там на подносе — творог, булочки, сметана. И вот это мне каждое утро преподносилось, как цветы. Все актрисы с такой завистью смотрели! У меня не было букетов, как у них, но было это. И вот этим Володя меня покорил на всю оставшуюся жизнь», — признавалась Крачковская.

Кинокартина, что свела Наталью с Владимиром, вышла в прокат в 1962-м. Тогда же Крачковские сыграли свадьбу. Вернее, оформили брачные отношения.




«Мы расписались с Володей в загсе, чисто символически отметили с родителями. И уехали в Тарусу, в те места, где проходили съемки фильма «Половодье», — вспоминала день торжества актриса. Спустя год у пары родился сын Василий.

Благодаря супругу Наталья Крачковская познакомилась с легендарным Леонидом Гайдаем. Режиссер тогда как раз искал актеров в свои «12 стульев».


«Я приехала к мужу, который работал у него в картине звукооператором, отдыхать в Алушту, — рассказывала Наталья Леонидовна. — Там и познакомилась с Леонидом Иовичем. Когда он запустился с «12 стульями», ассистентка по актерам ему говорит: «Давайте попробуем Крачковскую на роль Грицацуевой». Он согласился.

Я таки решилась поехать на пробы. Леонид Иович распорядился: «Наталья Леонидовна, вот вам немая сцена. Показывайте как хотите, но ни одного слова не произносите».

На роль Остапа Бендера вместе со мной в кадре пробовались почти все ведущие актеры того времени: и Коля Рыбников, и Володя Басов — целых 18 партнеров, но ни с одним из них мне не позволили говорить. А на роль Грицацуевой претендовали также Нонна Мордюкова и Галина Волчек, но утвердили меня».

Жили Крачковские душа в душу. Такую образцовую пару еще нужно было поискать. Конечно, бывало разное: актриса признавалась, что ее вовсе не кроткий нрав иногда прорывался сквозь пелену любви к супругу. Но Владимир прекрасно знал, как усмирить жену.

«Володя постоянно занимал стол в кухне, паял телевизоры, он очень любил это. И я говорю: «Володя, убери это, мне бы обед приготовить». Нет реакции. Ну я и крикнула: «Ах, так!» — и швырнула тарелку. Он посмотрел на осколки, на стенку и говорит: «Мы чай-то будем пить?». Он все тушил на корню. С таким человеком жить легко. Понимаешь: как бы ты ни орала, как бы ты ни билась головой о стену, он все равно настоит на своем», — с гордостью рассказывала Наталья Леонидовна.


По словам Крачковской, в их семье не было места ревности — даже несмотря на то, что за пышногрудой актрисой так и увивались разномастные ухажеры.

«Ко мне не приставали. Всегда знали, что я дам такой отпор, что не дай бог. Если брать меня нахрапом, то можно нарваться и на кулак! Никогда в жизни не позволяла себе заводить шашни. Да и не было у меня желания. Я рано вышла замуж. Воспитана в старых традициях. А если кто-то и пытался меня добиваться, не отвечала. Говорила: «Я замужем и не собираюсь разводиться» — заявляла она.

На 27-м году брака в семье Крачковских случилась беда: Владимир скоропостижно скончался от внезапного сердечного приступа. Долгое время (хотя по ее фильмографии так не скажешь, ведь актриса продолжала активно работать) Наталья Леонидовна не могла прийти в себя от горя.

«Был период, когда не знала, что делать, как жить, а потом сказала себе: «Тебе никто не поможет. Да и нельзя людей обременять своими проблемами, потому что у них своих хватает. У всех свои семьи, у всех свои дела, научись жить одна». Я дала себе установку и перестала плакать, колотиться головой об стену. «Я выживу!» — сказала. И справилась».


Наталья Крачковская пережила своего супруга на 28 лет. И хотя недостатка ухажеров у актрисы не было даже в преклонном возрасте, второй раз замуж она так и не вышла.

А на вопрос "почему" искренне отвечала:

— Желающие появлялись, предлагали руку и сердце. Но такого, как мой муж, не находилось, а другого мне не надо…

 
 
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О единственной настоящей любви Крачковской вспоминаем в день ее рождения: сегодня актрисе могло бы исполниться 78 лет.
 
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