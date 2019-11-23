В сталинке и возле метро. Как выглядят бюджетные «двушки» с ремонтом до 65 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья столицы цена квадратного метра двухкомнатных квартир стандартных потребительских качеств и с ремонтом варьируется в пределах 1200−1500 долларов. REALTY.TUT.BY изучил предложения рынка и выбрал самые бюджетные двухкомнатные квартиры столицы, цена которых не превышает 65 тысяч долларов в эквиваленте. Фото и цены — в материале.

Ул. Челюскинцев, 16

Квартира площадью 42,5 квадратных метра расположена в двухэтажной сталинке рядом с Партизанским проспектом. Жилье с высокими потолками в три метра, кухней площадью 6 «квадратов» и балконом. Цена — 52,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 235 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Ул. Мавра, 33

Квартира площадью 39 квадратных метров расположена в панельной пятиэтажке. Дом, говорится в объявлении о продаже, уже после капремонта. Цена — 53 тысячи долларов в эквиваленте, по 1348 долларов за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Ул. Калинина, 13

Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в кирпичном доме на четвертом этаже. Площадь кухни — 5 квадратных метров; санузел совмещенный, есть балкон. Квартира продается за 59,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1416 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Ул. Волоха, 57

«Двушка» площадью 43 квадратных метра расположена в блочной хрущевке на пятом этаже. В квартире был сделан ремонт: на полу — плитка и ламинат, в прихожей и ванной комнате — теплый пол, была заменена сантехника. Жилье продается за 62,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1440 долларов за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Ул. Волгоградская, 69

Квартира площадью 43 квадратных метра расположена в панельном доме на четвертом этаже. В ней совмещенный санузел, есть балкон. Жилье продается за 64,5 тысячи долларов, по 1500 за квадратный метр.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость