Смертельный алкоголь в Хотимском районе: двое скончались

Cледователи устанавливают обстоятельства, в результате которых два человека попали в реанимацию с сильнейшим отравлением суррогатами алкоголя. Первая пострадавшая, жительница деревни Березки, 1965 года рождения, поступила 17 ноября.





Вторая жертва отравления — мужчина 1963 года рождения, житель деревни Боханы, поступил в больницу 18 ноября. Он скончался в реанимации не приходя в сознание. Женщина боролась за жизнь дольше, но врачи оказались бессильны.



