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Смертельный алкоголь в Хотимском районе: двое скончались

24.11.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для Хотимского района текущая неделя стала трагичной: уже умерло два человека от отравления спиртосодержащей жидкостью, сообщает hotimsk.by.

Cледователи устанавливают обстоятельства, в результате которых два человека попали в реанимацию с сильнейшим отравлением суррогатами алкоголя. Первая пострадавшая, жительница деревни Березки, 1965 года рождения, поступила 17 ноября.

Вторая жертва отравления — мужчина 1963 года рождения, житель деревни Боханы, поступил в больницу 18 ноября. Он скончался в реанимации не приходя в сознание. Женщина боролась за жизнь дольше, но врачи оказались бессильны. 
 
 
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Для Хотимского района текущая неделя стала трагичной: уже умерло два человека от отравления спиртосодержащей жидкостью, сообщает hotimsk.by.
 
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