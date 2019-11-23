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Владимир Плющев: поражения минского "Динамо" становятся хроническими, они никого не удивляют, кроме президента Беларуси

24.11.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что его разочаровало минское "Динамо" на старте сезона КХЛ.

- Какие еще клубы вас осенью не порадовали?

- Поражения Минска становятся хроническими, они уже никого не удивляют, за исключением, наверное, президента республики. По этому же проблемному пути, к сожалению, пошла "Северсталь". В тех матчах, которые удалось посмотреть, Череповец не впечатлил. На мой взгляд, "Северсталь" не корректно провела предсезонный период — и в плане ледовой подготовки, и в плане селекции.

В результате если на Востоке все очень плотно, то на Западе Минск, Рига и Череповец выпадают, что отражается на турнирной интриге во всей конференции. Это минус для КХЛ, — цитирует Плющева russia-hockey.ru.
 
Теги: Минск
 
 
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что его разочаровало минское "Динамо" на старте сезона КХЛ.
 
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