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Сегодня - финал детского "Евровидения"

24.11.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская команда с песней «Пепельный» выступает седьмой.



Состоявшийся в субботу на сцене Arena Gliwice генеральный прогон был максимально приближен к итоговому гала-концерту и прошел с приглашением прессы. А по результатам вечерней генеральной репетиции свои оценки поставило национальное жюри от каждой страны-участницы. Их, напомним, 19: Австралия, Франция, Россия, Северная Македония, Испания, Грузия, Беларусь, Мальта, Уэльс, Казахстан, Польша, Ирландия, Украина, Нидерланды, Армения, Португалия, Италия, Албания, Сербия.

– У нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу. Проделана большая работа, и я уверена, что у нас все получится, – призналась белорусская участница Елизавета Мисникова.

Оценить выступления и поддержать свою участницу можно на сайте www.junioreurovision.tv/voting. Здесь до финального шоу будет идти зрительское голосование за лучшую композицию конкурса.
 
 
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Белорусская команда с песней «Пепельный» выступает седьмой.
 
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