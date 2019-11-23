«Я засигналила, чтобы котенок ушел с дороги. Но он бросился мне под машину». Истории о спасении животных

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном!

Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

А пока — новая порция историй, которые вы уже прислали в нашу редакцию

«Покупать собак — плохая идея, особенно в Беларуси»

Недавно нашей собаке Альме исполнилось десять лет. Мы даже не можем представить, что такое жить без собаки. И даже когда уезжаем с мужем в путешествие, нам повсюду слышится цокот ее когтей, будто она все время с нами.





Я считаю, что покупать собак — плохая идея, особенно в Беларуси, где в приютах и на улицах полно собак вообще всех пород. Например, у моих родителей живет хаски, которую предыдущие хозяева выбросили на улицу через две недели после покупки. Хотя заплатили за щенка 800 долларов, везли его из Польши и у собаки хорошая родословная, она им быстро надоела.

Альму мы нашли по объявлению, в котором указывалось, что это ну очень добрая собака. Скоро мы убедились в этом сами, на наших дверях можно смело вешать табличку: «Осторожно, залижет до смерти». Альме было восемь месяцев, она жила с пожилой женщиной по имени Тамара, которая время от времени попадала в больницу, так что за собакой было некому смотреть. Каждый год мы отправляли Тамаре фотографии Альмы, на третий год письмо вернулось обратно — так мы узнали, что бывшая хозяйка умерла.





Альма довольно быстро привыкла к нашей семье, хотя первое время она была в шоке, что к нам часто приходят друзья (раньше ведь она жила с одной Тамарой), а еще мы ездим на праздники к родителям, где собираются все наши близкие, и иногда это человек 20. Но все сразу полюбили Альму, и она тоже полюбила всех. Наших родных до сих пор приводит в восторг, что Альма обожает огурцы, яблоки, свеклу и капусту. Поэтому когда мы приезжаем в деревню, нужно следить, чтобы она не съела весь сад и огород.

В шутку мы говорим, что ее порода «таксаель», поскольку это помесь таксы и спаниеля. Хотя по своей породе она должна вытягивать подстреленную добычу из воды, Альма с большой осторожностью подходит к озеру или речке. Нам буквально на руках приходится заносить ее в воду. Зато норы она роет такие, что ее можно привлекать к строительству третьей линии метро. А еще если бы к ее хвосту можно было прикрутить генератор, то энергии, наверное, хватило бы на многоэтажный дом.

Как многие охотничьи собаки, Альма любит подбирать на улице еду, которую для нее бережно раскладывают вороны. А еще она любит покататься спиной, например, в тухлой рыбе (это тоже остатки «роскоши» после ворон). Видимо, это охотничий инстинкт, чтобы перебить свой запах. «Охота» всегда заканчивается одинаково: мойкой в ванне. Но даже в такие моменты сложно злиться на Альму, потому что глаза у нее, как у кота из мультика «Шрек»: мгновенно внушают тебе жалость и чувство вины. И если бы проводился конкурс на лучшую попрошайку, наша Альмуша, конечно, заняла бы первое место. Поэтому все время приходится контролировать ее аппетиты. Сбой наступает, только когда Альма приезжает в свою подпольную, как мы смеемся, резиденцию — к родителям мужа, которые не жалеют для нее лакомства.





Альма довольно хорошо переносит поездки в машине, поэтому объездила с нами всю Беларусь. Найти агроусадьбу, куда вас пустят с собакой, не так уж просто, да и кафе не всегда рады четвероногим посетителям. Но с каждым годом ситуация улучшается, нас довольно охотно пускали даже в государственные гостиницы и кафе.

Когда мы на работе, собака Альма остается за главную в доме, хотя кошка Лиза, которая тоже живет с нами, с этим бы поспорила. Когда мы возвращаемся домой, Альма встречает нас так, будто мы как минимум полгода были на Северном полюсе. Мне кажется, ни один человек в мире не способен любить так, как любит собака — просто за то, что вы есть. И вообще не важно, какой она породы, есть ли у нее родословная и завоевала ли она что-нибудь на собачьем конкурсе. Жаль, что некоторые люди через собак реализуют свои амбиции.









Альма, несмотря на свою собачью натуру, настоящий воспитатель и для котов. Так получилось, что мы с мужем за все эти годы спасли и отдали хорошим людям пять котов. Так вот, как бы Альме было ни тяжело принять, что мы притащили в дом очередное мяучело, она возилась с каждым котенком. И надо сказать, передавала им свои привычки — бегать за хозяином хвостом, спать на спине и, чего бы тебе это ни стоило, добиваться от хозяина того, что тебе надо. Кстати, отец моего мужа — писатель. Он собрал веселые истории про кота и собаку и написал о них детскую книгу. По его задумке, Альма и Лиза угоняют нашу машину и даже летят в космос.

«Чумазая мордочка с грязным носом и пылью на усах смотрела на меня самыми круглыми в мире глазами»

Я называю его не иначе как подарочком. Ведь он встретился на моем пути именно в мой день рождения. Тогда мы с дочерью рано утром ехали на ее тренировку. Очень торопились. Я волновалась, что мы можем опоздать, и ругалась на слишком медленно едущую перед нами машину. Когда она и вовсе остановилась, я разозлилась: ну что за место для остановки, мы же на узкой дороге!..

Через пару секунд машина тронулась, и мы увидели, что ее водитель, оказывается, пропускал крошечного котенка, который перебегал дорогу. Малюпасенький комочек вжался в огромный дорожный бордюр и в ужасе озирался по сторонам. Как он там оказался один на дороге… Для меня это до сих пор загадка. Я решила посигналить, чтобы он хотя бы убежал с проезжей части. Не знаю, было это решение категорически глупым или, наоборот, самым верным. Конечно, котейка очень испугался. Вряд ли он впервые слышал сигнал автомобиля, но в том положении, в котором он находился, страх явно удвоился от этого звука. В общем, вопреки моим ожиданиям котенок сиганул под мою же машину…





Поняв, что опоздать все-таки придется, я заглушила двигатель, включила аварийку и отправилась искать мелкого нарушителя… Я ползала враскорячку вокруг машины, пытаясь понять, куда же он запрятался. Дочь тоже никак не могла рассмотреть котенка, который юркнул куда-то в самые недра автомобильного днища и затих там… В голову стали закрадываться всякие ужасные мысли про горячий двигатель и прочее… Мы звали котейку на разные лады, светили телефонами под машину, открывали капот, но малыша так и не находили. В какой-то момент подумали, что он незаметно убежал. Но ехать, не убедившись окончательно, я не решалась… В один прекрасный момент, стоя на коленках у переднего колеса, я заглянула в нишу над ним, и мы встретились с крохотным малышом прямо нос к носу.

Чумазая крошечная мордочка с грязным носом и пылью на усах смотрела на меня самыми круглыми в мире глазами, в которых было невероятное отчаяние… Недолго думая, я схватила его обеими руками. Очень волновалась, что малыш решит двинуться к двигателю… Наверное поэтому мне было совсем не страшно хватать руками животное, которое было очень хрупким на вид и, как потом оказалось, невероятно тоненьким… Надо сказать, что он несильно сопротивлялся. Я думаю, к тому времени он был изрядно измотан и напуган, и у него просто не хватало сил, а может, уже и желания на борьбу.

Я завернула его в палантин, который дочь достала из машины, и сначала я подумала, что нужно отнести его к ближайшему дому и посадить там на безопасном расстоянии от дороги. Но снимая его с колеса моей машины, я уже знала, что этот кроха поедет со мной. Почему? Не знаю. Просто у меня появился какой-то внутренний отклик, что это мой кот. Что он сам пришел. Что сегодня мой день рождения, и наверное, мир вот так меня поздравил с моим праздником. Улыбаюсь всегда, вспоминая тот момент: когда мы с дочерью укутали Тренечку в палантин, то почему-то обе засмеялись. Мы ведь перегородили движение в довольно неудобном месте, нас объезжали машины, которые до этого стояли в небольшой пробке, нами созданной. Казалось бы, ситуация должна вызывать недовольство людей, но водители тоже улыбались, видя сначала наши усилия по поиску и поимке котенка, а потом торчащую мордаху, закутанную в палантине…





Дальше мы отправились по нашим делам уже втроем. Пока дочь была на тренировке, мы с моей мамой отправились в ветклинику, где нам сказали, что наш подарочек — мальчик. Решили назвать его Тревисом, от слова to travel, что значит путешествовать. Ведь в день находки кот съездил в Ратомку, где тренируется дочь и где он посещал ветврача. Затем побывал в гостях у моей мамы, где был вымыт, отчищен от блох и грязи и накормлен. Потом отправился на дачу, где праздновал с нашими родственниками мой день рождения. И только после этого добрался, наконец, к нам домой, где забрался на кровать дочери и впервые замурчал.

Так что имя ему было дано правильное. Треня из напуганного чумазого мальчика вырос в огромного кота. Он ласковый, нежный, очень умный зверь. Мы думаем, что он родился в доме, но по какому-то стечению обстоятельств оказался на улице. Он не умеет за себя постоять и отвоевать еду (мой песик Дуся изначально этим пользовалась, и мне приходилось даже некоторое время защищать Треню от нее). Он был бесконечно голодный: ел абсолютно все и всегда просил еще. Я думаю, попав на улицу, он пережил непростые времена сильного голода… В лоток он сразу отправился, как к себе домой: с удовольствием и радостью, хоть и был совсем малышом. А самым трогательным моментом было, когда он первый раз сам забрался ко мне на колени и стал мурчать.





Для меня это был знак, что он меня принял и доверился мне окончательно. В какой-то момент я перестала волноваться, что что-то пойдет не так, и мы просто стали все вместе жить дальше. Сегодня одна из наших семейных шуток касается именно Трени: когда я хочу взять его на руки, он иногда пробует удрать. Но ему еще ни разу это не удалось. «Неужели ты еще не понял, что от меня не убежишь?» — смеюсь я каждый раз, гладя довольного кошака. Иногда смотрю, как он после этого «неудавшегося» побега уютно укладывается у меня на руках, и думаю, а может, и не собирался «убегать»? Может, ему хочется, чтобы я его «схватила»? Может, ему это нравится? Вдруг это такой хитрый кошачий план, чтобы получить еще больше вкусностей и объятий? Могу ли я советовать людям забирать встреченных на улице и попавших в беду животных к себе домой… Скорее, я бы предложила в таких ситуациях внимательно слушать свой внутренний голос. Именно он подскажет, можем ли именно мы чем-то помочь маленькому существу, которое по каким-то неведомым нам замыслам оказалось именно на нашем пути. Я искренне верю, что все, что с нами происходит, дает нам шанс либо самим стать чуточку добрее, либо сделать мир вокруг нас таковым…

«Когда я, беременная, подобрала Шерлока с улицы, все считали меня сумасшедшей»

Наша своевольная и очень любимая кошка Кейдж появилась у нас совсем крошкой — ей было около 1 месяца.

А случилось это так. Года 3 назад мы с мужем решили завести кота. Решили, что непременно хотим рыжего. Запрос во Вселенную отправлен, а мы стали ждать удобного случая. На тот момент у нас была съемная однокомнатная квартира, и мы решили отложить появление домашнего питомца до лучших времен. Но вдруг кто-то из знакомых мужа репостнул, что в подъезде родила кошка, соседи грозятся выкинуть на улицу малышей, нужно срочно спасать. И мы решили, что это знак судьбы. Поехали и забрали кошечку: трехцветную, с необычным окрасом мордочки.





Первую неделю жизни Кейдж муж как раз был в отпуске, поэтому приучил ее к лотку и сухому корму. Малышка быстро освоилась, поняла, кто в доме хозяин, и зажили мы счастливо втроем. Кейдж все время спала, свернувшись калачиком рядом со мной, я, как и полагается всем владельцам кошачьих, боялась шевельнуться, но успокаивающее мурлыканье под боком все равно радовало и грело. Через год мы переехали в квартиру побольше, Кейдж была несказанно рада новому пространству, а еще через год я забеременела.





Будучи на 6-м месяце беременности, я увидела у нас во дворе рыжего котенка (помним, что мы всегда мечтали о рыжем коте), которого таскали дети. Я сделала им замечание, но тогда котенка не забрала.

Чуть позже в чате кто-то из соседей написал, что нашли котенка, уже несколько дней живет во дворе у нас, похоже, подкинули. Подождав еще недельку с надеждой, что кто-то из детей все же уговорит родителей забрать домой рыжее чудо, я не выдержала и пошла сама за ним. Так у нас появился он — наш рыжий кот, которого мы давно загадали.

Парню было 2−3 месяца, ласковый до ужаса, голодный и блохастый — тоже до ужаса. Накормила, вымыла и оставила в ванной на ночь, чтобы не заразить вдруг Кейдж — мы ведь пока не знали, что со здоровьем малыша. Утром — к врачу, парень оказался здоров: видимо, недавно выбросили. Но дома случилась беда: кошка напрочь отказалась принимать этого наглого и хитрого парня. Поселили его на лоджии (к счастью, было тепло тогда). Лоток и когтеточку с первого раза освоил, игрушки нагло отобрал у перепуганной кошки и очень не хотел жить один на балконе. Каждый раз, как заходила к нему, залезал на меня и мурчал, не слезал до последнего, не давая возможности выйти.





Спустя сутки отказа от еды и жуткого стресса Кейдж, мы все же приняли решение найти семью этому красавцу. Целый месяц пытались пристроить, но тщетно. За этот месяц Кейдж все же привыкла к вечно скачущему рыжему наглому чуду, которое ее гоняло по всей квартире, и мы сдались: все же рыжий кот — наша давняя мечта. Прошел год, и Шерлок наконец перестал съедать всю еду сразу и отбирать у Кейдж, Кейдж научилась давать отпор наглецу и не так его боится. Правда, спят теперь они с нами по очереди, потому как Шерлок, оказалось, жуткий ревнивец и не позволяет Кейдж спать со мной рядом.

Когда я, беременная, подобрала Шерлока с улицы, все считали меня сумасшедшей и очень пугали всякими болячками и аллергиями. Но с появлением малышки я в очередной раз убедилась, насколько нужны детям животные. С первых месяцев она их постоянно рассматривала, потом начала играть. Коты стали главным стимулом для ползания, лазания по лестнице, попыток стать на ноги. Кейдж у нас всегда следит за малышкой, если она вдруг заплачет — сразу бежит проверять, что случилось. А Шерлок просто все время рядом: куда малышка, туда и он, спит с ней днем и любит поиграть. И главное: никаких аллергий у ребенка нет.

Так что все мамы и будущие мамы, не бойтесь спасать животных, ваши дети будут только рады пушистым друзьям и вырастут более ответственными и добрыми людьми.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Топик





Внешность молодого котика Топика притягивает своей харизматичностью. Согласитесь, у котика на редкость симпатичный носик: как будто пчелка украсила его капелькой янтарного меда.





Котик очень интересный, игривый, подвижный и веселый! Ему всего 11 месяцев. Попав к вам в дом, он будет нуждаться во внимании и ласке, чтобы поскорее освоиться. Но когда Топик привыкнет к вам, вас просто накроет лавиной его любви и нежности. Котик здоров, кастрирован, привит, к лотку приучен, в еде непривередлив. Отлично уживется в квартире и в частном доме — кот прирожденный охотник.

Звоните, приезжайте знакомиться.

Контакт: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Айриш

История Айриша — сюжет для настоящей драмы-бестселлера… Но раненое сердечко можно запросто вылечить теплотой, заботой и добротой. Как только Айриш поверит вам, будете просто покорены преданностью, лаской и послушанием.





Котей молод, игрив, полон сил и энергии. Он этакий Робин Гуд, который в ласковых руках превращается в нежного Ромео. Айришу 1 год, он кастрирован, чистоплотен, исправно копается в лотке. В еде — неприхотлив.





А еще Айриш — истинный кототерапевт: излечит вас от любой душевной немоготы и расслабит своим уникальным массажиком.

Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Мурлыка Ляля

Мурлыка — миниатюрная блондиночка с хорошими манерами, тихая, спокойная и покладистая. На новом месте не стрессует, людей любит, а собратьев не приемлет, поэтому пристраивается единственной любимицей.





Гладиться обожает, но ни разу не настаивает, так что Мурлыка — девочка на любое настроение. Есть одна особенность: кошечка — аллергик, поэтому на ветеринарной диете.





Надеемся на встречу с ответственной семьей.

Телефон: +375 29 689−11−93 (Виктория)

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Случается, у владельцев животных меняются обстоятельства: заболели или умерли родители — прошлые хозяева питомцев, родились детки, нужно уезжать в другую страну — это самые распространенные отговорки, когда котов и собак выбрасывают на улицу или отдают в пункт усыпления. Иногда винят самих животных — котенок дерет диван, рвет шторы, писает мимо лотка, пес скулит, когда остается один, рычит и кусается…

И только небольшую часть таких несчастных звериков спасают волонтеры — обычные люди, которые берут их в свои квартиры, отмывают, лечат, пристраивают в новые семьи.

Большинство же выброшенных питомцев погибает: в отличие от рожденных на улице, они слабее иммунитетом, не умеют прятаться от непогоды, добывать себе корм, защищаться от других животных, убегать от машин. Но все это мелочи по сравнению с живодерами, с отловом «Фауны города», где их гарантированно усыпят, если довезут живыми…

Бывшедомашние животные на улице — это горе: кто-то в стрессе от предательства просто затаивается в кустах и выходит, истощенный, полуживой, к людям, которые пройдут мимо; кто-то не верит в то, что его бросили, и тычется в ноги каждому прохожему с просьбой попасть домой, в тепло.

Описана лишь малая часть страданий бездомышей. Люди, будьте милосерднее! Если нет возможности содержать животное — пристройте его в добрые руки.

Это недорого стоит, просто немного усилий: на время поиска новых хозяев можно поместить питомца в зоогостиницу, «рекламировать» в социальных сетях и на прочих сайтах. Если нужно, звоните мне — я обучу азам пристройства и подскажу варианты гостиниц для животных:

+375 25 986−33−85 (Ирина)

Не выбрасывайте беспомощные, любящие вас живые сердца на улицу! Любите их и помогайте.