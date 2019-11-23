Молодёжный экипаж Андрея Вакулича и Николая Бондарчука из ОАО «Плещицы» занял 3-е место в районном соревновании

Источник материала: Полесская правда



Друг в беде не бросит. Это утверждение в полной мере характеризует молодых механизаторов ОАО «Плещицы» Андрея Вакулича и Николая Бондарчука. Крепкая дружба связывает их уже больше десяти лет, а с некоторых пор они вместе трудятся на уборочной, во всем помогая друг другу и поддерживая один одного в трудной ситуации.

Нынешняя уборочная стала четвертой для экипажа старшего комбайнера Андрея Вакулича и комбайнера Николая Бондарчука. И, надо сказать, достаточно успешной, несмотря на погодные нюансы и другие обстоятельства. Вот уже несколько лет подряд этот слаженный дуэт находится в тройке призеров в районном соревновании на уборке зерновых и зернобобовых культур среди молодежных экипажей. В минувшем году их результат составил более 1 тысячи тонн зерна на условный комбайн, в этом году несколько меньше – 730,5 тонны.

– Конечно, нам помешала засуха, соответственно, пострадал урожай, да и поломки случались. Ремонтировали технику допоздна, чтобы потом с утра вывести комбайн в поле, – рассказывают Андрей с Николаем. – Думали, что в призеры нам точно не выйти, но все равно стремились к этому, хотелось попасть в тройку лидеров. И у нас это получилось.

Андрей и Николай – односельчане, оба родом из Плещиц, учились в одной школе, только Андрей на год старше своего товарища. Со временем, когда Вакуличи переехали в новый дом, ребята и вовсе стали соседями. А по-дружиться им помог спорт – футбол, в который оба с удовольствием играют в свободное время.

В ОАО «Плещицы» Андрей Вакулич пришел в 2011 году, после окончания Пинского лицея сельхозпроизводства, где получил профессию тракториста-машиниста. Выбор профессии был осознанным, было с кого брать пример: папа Андрея Игорь Иванович уже 28 лет трудится в «Плещицах» водителем. Поначалу Андрей также работал водителем, потом была служба в армии. Вернувшись, какое-то время продолжал трудиться на автомобиле. Но вскоре поменял его на комбайн – эта работа была ему интереснее. Равно как и его напарнику. Николай в ОАО «Плещицы» пришел несколькими годами позже. До этого он окончил Пинский лицей строителей, но по специальности работать не пошел – на практике выяснилось, что не его это призвание. Больше душа лежала к технике, благо в свое время окон-чил Молотковичский УПК и получил права тракториста. Николай, по его словам, – чистой воды технарь, с любой техникой «на ты». Собственно, обеспечение бесперебойной работы комбайна – это и есть задача второго номера на уборочной, хотя без проблем он может заменить и старшего комбайнера, что и происходило во время уборки. Одним словом, у Николая с Андреем полная взаимозаменяемость и полное взаимопонимание.

…Нынешняя уборочная была очень непростой, многие сетовали на плохие погодные условия, которые не лучшим образом сказались на урожае. Однако для настоящих профессионалов, таких как Андрей Вакулич и Николай Бондарчук, нет преград. Работая не первый год в сельском хозяйстве, зная друг друга, особенности характера каждого, будучи с техникой «на ты», они смогли преодолеть трудности. Вот уж поистине – друг в беде не бросит…

Инна УРБАНОВИЧ

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