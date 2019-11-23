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Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок

24.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок
Мастер на все руки. Именно так можно сказать о Владимире Васильевиче Василевиче из ОАО «Ласицк». В хозяйстве он трудится бригадиром строительной бригады, а летом, в горячую для хлеборобов пору, переходит на зерносушильный комплекс.

Работники зерносушильного комплекса вместе с экипажами комбайнеров и водителями – звенья одной цепи, которые во время уборочной кампании становятся единым напряженным механизмом. И объединяет всех общая цель – не потерять ни единого зернышка нового урожая. С поставленными задачами операторы зерносушильных комплексов справились на «отлично». Так, в районном соревновании среди звеньев операторов зерносушильных установок первое место заняло именно звено старшего оператора Владимира Василевича из ОАО «Ласицк». На агрегате ЗСК 15 было доработано 5 021,9 условной тонны зерна. Работал Владимир Василевич вместе с опытным коллегой Сергеем Каратаем – так что это их общая победа.

По словам главного агронома хозяйства Сергея Мокича, в этом году хлеборобам ОАО «Ласицк» пришлось работать в сложных погодных условиях. Так, запланированного урожая зерновых недобрали из-за того, что озимые «сгорели» на песчаных почвах. Часть посевов погубили сильные дожди, а затем и обрушившаяся буря, которая наделала немало беды – шквалистый ветер буквально повыбивал зерно из налившихся колосков. Учитывая все это, было вдвойне важно без потерь собрать то зерно, которое удалось сохранить. И тут немаловажную роль сыграли именно операторы зерносушильных комплексов, которым пришлось работать от рассвета до поздней ночи.

Владимир Василевич – из когорты ответственных полесских тружеников, которым можно поручить любое дело. Работы он не боится, ведь вырос в простой крестьянской семье в деревне Теребень Пинского района. Мама трудилась дояркой, отец – в стройбригаде колхоза имени Чапаева. Можно сказать, Владимир Васильевич стал продолжателем дела отца. Учился он в сельскохозяйственном техникуме в латвийском городе Малта, где и получил специальность техника-строителя. Довелось Владимиру проходить службу в горячей точке, в Афганистане. После службы некоторое время Владимир Василевич работал в Прибалтике, а на Пинщину вернулся после развала Советского Союза. В Ласицке мой собеседник трудился  доглядчиком, заведующим фермой, пилорамщиком, бригадиром стройбригады, хорошо разбирается и в строительстве, и в ремонтах оборудования. Уже не первый год летом идет работать на зерносушильный комплекс. Если на ЗСК случается какая-то поломка, старается устранить ее своими силами, в чем помогают его богатый опыт и мастерство.

Во всем поддерживает Владимира Васильевича его семья. С супругой Валентиной Семеновной они воспитали двоих сыновей – Сергея и Андрея. Дети создали семьи, нашли себя в профессии. Теперь в гости из Минска и Солигорска в Ласицк приезжают пятеро внуков, в которых Владимир Васильевич души не чает.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

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Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок Звено Владимира Василевича из ОАО «Ласицк» – на первом месте в районе среди звеньев операторов зерносушильных установок

 
Теги: Минск
 
 
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