ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров

24.11.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров
В районном соревновании на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур второе место заняли Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое». На жатве этот экипаж впервые работал вместе, однако сумел достичь высоких показателей – условный намолот зерна составил 1 408, 4 тонны.

Что помогло представителям «Оснежицкого» войти в число призеров? Здесь свою роль сыграло несколько факторов.

В первую очередь, хочется сказать о мастерстве старшего комбайнера Василия Забавко. Это один из самых опытных механизаторов хозяйства – его стаж работы составляет 28 лет, он часто занимал призовые места не только в районных, но и в областных соревнованиях хлеборобов.

О том, какой непростой труд на земле, парень знал еще с детства, и не понаслышке. Дело в том, что его отец десятки лет посвятил работе в сельском хозяйстве, был механизатором. Так что любовь к хлебной ниве, родным просторам с ранних лет прививал сыновьям Василию и Владимиру. Братья мечтали сесть за руль, еще не осознавая всей важности и ответственности этой профессии. Мечта осуществилась – после окончания Пинского профессионально-технического училища № 159 Василий вернулся в Оснежицы, устроился работать трактористом. В этом же хозяйстве работал и его брат Владимир, сейчас он механизатор на НПС «Пинск» филиала РУП «Гомельтранснефть Дружба».

Василий Николаевич – профессионал своего дела, водитель первого класса. За годы работы он
досконально освоил все виды техники, перебрал до винтика и тракторы, и комбайны. Руководство доверяет ему новые агрегаты. Например, когда купили «Джон Дир», то его получил именно Василий Забавко. Комбайн уже 13 лет задействован на уборочной страде и серьезных нареканий не вызывает. Самое важное, как считает Василий Николаевич, – качественно подготовить технику к уборке, чтобы потом не тратить драгоценное время на ремонт или поиск нужных запчастей.

После завершения уборочной страды времени на отдых у механизатора не было – на высокопроизводительном кормоуборочном комбайне «КВК-800» Василий Николаевич заготавливал силос. Сейчас на МТЗ-1025 он вносит на поля органические удобрения. Не успеешь оглянуться – начнется пора посевной, и снова механизатор выведет свою технику в поле…

Опытного комбайнера на прошедшей жатве не подвел его молодой напарник Дмитрий Мухамедиев. И это еще одна важная слагаемая успеха экипажа. Дмитрий живет в Галево, учится на 4 курсе Пинского государственного аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещева на специальности «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве». Будущий техник-механик получил свой первый опыт работы именно в ОАО «Оснежицкое», да еще и в такой напряженный период как уборка зерновых и зернобобовых.

О своем напарнике Василий Николаевич Забавко отзывается очень хорошо: «Дима – трудолюбивый, ответственный, серьезный парень, мы быстро нашли взаимопонимание. Он здорово помогал мне во время уборки, выполнял все поручения, да и в целом хорошо разбирается в технике и в ремонте – словом, молодец!».

Вызывает уважение и тот факт, что Дмитрий около десяти лет серьезно занимался спортом – он хоккеист, играл за команды из Пинска, Бреста, Пружан. В свое время из-за травм сделал выбор в пользу учебы, но и сейчас продолжает заниматься на любительском уровне. После окончания аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещева Дмитрий планирует получить высшее образование по своей специальности.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В районном соревновании на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур второе место заняли Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое». На жатве...
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ: минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кеды модные для подростков вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика