Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое» стали вторыми в районном соревновании среди комбайнеров

Источник материала: Полесская правда



В районном соревновании на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур второе место заняли Василий Забавко и Дмитрий Мухамедиев из ОАО «Оснежицкое». На жатве этот экипаж впервые работал вместе, однако сумел достичь высоких показателей – условный намолот зерна составил 1 408, 4 тонны.

Что помогло представителям «Оснежицкого» войти в число призеров? Здесь свою роль сыграло несколько факторов.

В первую очередь, хочется сказать о мастерстве старшего комбайнера Василия Забавко. Это один из самых опытных механизаторов хозяйства – его стаж работы составляет 28 лет, он часто занимал призовые места не только в районных, но и в областных соревнованиях хлеборобов.

О том, какой непростой труд на земле, парень знал еще с детства, и не понаслышке. Дело в том, что его отец десятки лет посвятил работе в сельском хозяйстве, был механизатором. Так что любовь к хлебной ниве, родным просторам с ранних лет прививал сыновьям Василию и Владимиру. Братья мечтали сесть за руль, еще не осознавая всей важности и ответственности этой профессии. Мечта осуществилась – после окончания Пинского профессионально-технического училища № 159 Василий вернулся в Оснежицы, устроился работать трактористом. В этом же хозяйстве работал и его брат Владимир, сейчас он механизатор на НПС «Пинск» филиала РУП «Гомельтранснефть Дружба».

Василий Николаевич – профессионал своего дела, водитель первого класса. За годы работы он

досконально освоил все виды техники, перебрал до винтика и тракторы, и комбайны. Руководство доверяет ему новые агрегаты. Например, когда купили «Джон Дир», то его получил именно Василий Забавко. Комбайн уже 13 лет задействован на уборочной страде и серьезных нареканий не вызывает. Самое важное, как считает Василий Николаевич, – качественно подготовить технику к уборке, чтобы потом не тратить драгоценное время на ремонт или поиск нужных запчастей.

После завершения уборочной страды времени на отдых у механизатора не было – на высокопроизводительном кормоуборочном комбайне «КВК-800» Василий Николаевич заготавливал силос. Сейчас на МТЗ-1025 он вносит на поля органические удобрения. Не успеешь оглянуться – начнется пора посевной, и снова механизатор выведет свою технику в поле…

Опытного комбайнера на прошедшей жатве не подвел его молодой напарник Дмитрий Мухамедиев. И это еще одна важная слагаемая успеха экипажа. Дмитрий живет в Галево, учится на 4 курсе Пинского государственного аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещева на специальности «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве». Будущий техник-механик получил свой первый опыт работы именно в ОАО «Оснежицкое», да еще и в такой напряженный период как уборка зерновых и зернобобовых.

О своем напарнике Василий Николаевич Забавко отзывается очень хорошо: «Дима – трудолюбивый, ответственный, серьезный парень, мы быстро нашли взаимопонимание. Он здорово помогал мне во время уборки, выполнял все поручения, да и в целом хорошо разбирается в технике и в ремонте – словом, молодец!».

Вызывает уважение и тот факт, что Дмитрий около десяти лет серьезно занимался спортом – он хоккеист, играл за команды из Пинска, Бреста, Пружан. В свое время из-за травм сделал выбор в пользу учебы, но и сейчас продолжает заниматься на любительском уровне. После окончания аграрно-технического колледжа имени А.Е. Клещева Дмитрий планирует получить высшее образование по своей специальности.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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