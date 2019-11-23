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Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель»

24.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель»
Основная задача – накормить скот. Решением такой важной задачи занимается агрономическая служба филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат», которую возглавляет главный агроном сельхозпредприятия А.Ф. Балбуцкий.

Алексей Федорович в сельском хозяйстве далеко не новичок. В «Невель» пришел в 2008 году. Вместе с женой Ириной Васильевной, учительницей немецкого языка, приехали в Пинский район с Туровщины Гомельской области и обрели здесь свой второй дом. Первоначально он, специалист со средним специальным образованием в области агрономии, устроился доглядчиком на откорме крупного рогатого скота, потом около двух лет был агрономом-химиком. В 2010 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и вскоре стал главным агрономом, сменив в этой должности нынешнего директора филиала «Невель» С.А. Шоломицкого, ставшего тогда заместителем директора.

– Наша главная задача – накормить скот, а для этого нужно вырастить корм, – подчеркивает А.Ф. Балбуцкий. – Поэтому необходимо правильно разработать структуры посевных площадей, чтобы максимально заготовить корма грубые, сочные. Все это делается совместно со специалистами животноводства, экономистами. Составляется бизнес-план, где указываются посевные площади, предварительная урожайность, сколько мы можем заготовить, чтобы выйти на запланированные цифры. Согласно этим цифрам начинаем работать – сеять, получать продукцию. Соответственно в процессе следим за состоянием посевов, обеспечивая им нужный уход.

Алексей Федорович отмечает, что в нашей зоне рискованного земледелия порой бывает сложно предусмотреть все нюансы погоды и выйти на запланированные цифры. Однако все же стараются скорректировать какие-то моменты. Так, регулярно здесь внедряют более устойчивые к засухе, к весенним и летним заморозкам сорта, то есть такие, которые менее восприимчивы к недостатку влаги, больше подходят для наших земель. Кроме того, в хозяйстве стараются увеличивать урожайность земель за счет улучшения плодородия почвы, а это значит внесение всех необходимых удобрений. Немаловажным также является и сохранение собранного урожая.

Хотя каждый год складывается по-разному, в целом, отмечает А.Ф. Балбуцкий, хозяйство не остается без кормов, здесь находят выход из разных сложных ситуаций. Тем более «Невель» постоянно прирастает землями, к примеру, в этом году добавилась 1 тысяча гектаров от КСУП «Стытычевское», и общее количество земель составляет 6,5 тысячи гектаров. Так что есть где развернуться, подумать, чем занять эти площади.

В подчинении у главного агронома находятся бригадир производственной бригады, помощник бригадира, агроном-семеновод. Алексей Федорович отмечает, что все они работают слаженно, главное – каждый занимается своим делом.

– Каждый специалист на своем месте знает, что он должен делать и за что должен отвечать, – подчеркивает А.Ф. Балбуцкий. – Именно так, и никак иначе, строится наша работа, благодаря чему и развивается производство.

Самая горячая пора у главного агронома – это осень. Не зря ведь говорят, осень – работ восемь. Это и уборка, и посевная, внесение удобрений, подготовка почвы… Причем все надо успеть сделать в сжатые сроки и соблюсти необходимые технологии, чтобы на каждом участке работы не было каких-то проколов. И с этим агрономическая служба филиала «Невель» успешно справляется.

Алексей Федорович уважительно и с благодарностью говорит о своих учителях, которые помогли ему постичь все нюансы профессии. В первую очередь, это бригадир производственной бригады в растениеводстве Анатолий Иванович Кравчук, очень опытный и знающий человек, который работает в хозяйстве уже 30 лет. Ну и, конечно, директор «Невеля» С.А. Шоломицкий. Говоря о работе своего главного агронома, Сергей Александрович отмечает: «Те задачи, которые мы ставим, выполняем. Есть, конечно, объективные причины, по которым они не могут быть выполнены, но в целом я доволен работой главного агронома».

Инна УРБАНОВИЧ
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Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель» Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель» Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель» Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель» Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель» Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель»

 
 
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