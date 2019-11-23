Алексей Балбуцкий возглавляет агрономическую службу филиала «Невель»

Источник материала: Полесская правда



Основная задача – накормить скот. Решением такой важной задачи занимается агрономическая служба филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат», которую возглавляет главный агроном сельхозпредприятия А.Ф. Балбуцкий.

Алексей Федорович в сельском хозяйстве далеко не новичок. В «Невель» пришел в 2008 году. Вместе с женой Ириной Васильевной, учительницей немецкого языка, приехали в Пинский район с Туровщины Гомельской области и обрели здесь свой второй дом. Первоначально он, специалист со средним специальным образованием в области агрономии, устроился доглядчиком на откорме крупного рогатого скота, потом около двух лет был агрономом-химиком. В 2010 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и вскоре стал главным агрономом, сменив в этой должности нынешнего директора филиала «Невель» С.А. Шоломицкого, ставшего тогда заместителем директора.

– Наша главная задача – накормить скот, а для этого нужно вырастить корм, – подчеркивает А.Ф. Балбуцкий. – Поэтому необходимо правильно разработать структуры посевных площадей, чтобы максимально заготовить корма грубые, сочные. Все это делается совместно со специалистами животноводства, экономистами. Составляется бизнес-план, где указываются посевные площади, предварительная урожайность, сколько мы можем заготовить, чтобы выйти на запланированные цифры. Согласно этим цифрам начинаем работать – сеять, получать продукцию. Соответственно в процессе следим за состоянием посевов, обеспечивая им нужный уход.

Алексей Федорович отмечает, что в нашей зоне рискованного земледелия порой бывает сложно предусмотреть все нюансы погоды и выйти на запланированные цифры. Однако все же стараются скорректировать какие-то моменты. Так, регулярно здесь внедряют более устойчивые к засухе, к весенним и летним заморозкам сорта, то есть такие, которые менее восприимчивы к недостатку влаги, больше подходят для наших земель. Кроме того, в хозяйстве стараются увеличивать урожайность земель за счет улучшения плодородия почвы, а это значит внесение всех необходимых удобрений. Немаловажным также является и сохранение собранного урожая.

Хотя каждый год складывается по-разному, в целом, отмечает А.Ф. Балбуцкий, хозяйство не остается без кормов, здесь находят выход из разных сложных ситуаций. Тем более «Невель» постоянно прирастает землями, к примеру, в этом году добавилась 1 тысяча гектаров от КСУП «Стытычевское», и общее количество земель составляет 6,5 тысячи гектаров. Так что есть где развернуться, подумать, чем занять эти площади.

В подчинении у главного агронома находятся бригадир производственной бригады, помощник бригадира, агроном-семеновод. Алексей Федорович отмечает, что все они работают слаженно, главное – каждый занимается своим делом.

– Каждый специалист на своем месте знает, что он должен делать и за что должен отвечать, – подчеркивает А.Ф. Балбуцкий. – Именно так, и никак иначе, строится наша работа, благодаря чему и развивается производство.

Самая горячая пора у главного агронома – это осень. Не зря ведь говорят, осень – работ восемь. Это и уборка, и посевная, внесение удобрений, подготовка почвы… Причем все надо успеть сделать в сжатые сроки и соблюсти необходимые технологии, чтобы на каждом участке работы не было каких-то проколов. И с этим агрономическая служба филиала «Невель» успешно справляется.

Алексей Федорович уважительно и с благодарностью говорит о своих учителях, которые помогли ему постичь все нюансы профессии. В первую очередь, это бригадир производственной бригады в растениеводстве Анатолий Иванович Кравчук, очень опытный и знающий человек, который работает в хозяйстве уже 30 лет. Ну и, конечно, директор «Невеля» С.А. Шоломицкий. Говоря о работе своего главного агронома, Сергей Александрович отмечает: «Те задачи, которые мы ставим, выполняем. Есть, конечно, объективные причины, по которым они не могут быть выполнены, но в целом я доволен работой главного агронома».

Инна УРБАНОВИЧ

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