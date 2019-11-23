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Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины

24.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины
Дисциплина – в первую очередь. Таков основной принцип в работе главного инженера ОАО «Ставокское» Игоря Васильевича Садовского, который был признан победителем в районном соревновании среди главных инженеров сельскохозяйственных и иных организаций.

Игорь Васильевич трудится в сельхозпредприятии без малого пять лет и за это время успел завоевать авторитет и у руководства открытого акционерного общества, и у подчиненных.

С сельским хозяйством герой этой заметки знаком не понаслышке. Родился и вырос он в Ласицке. Его родители, как и каждая семья в деревне, держали хозяйство. Папа работал в местном колхозе водителем. Он и привил сыну любовь к технике.

После окончания Ласицкой средней школы Игорь Садовский пошел в Столинское ГПТУ № 164, где выучился на водителя категории «С» и газоэлектросварщика. Потом был Пинский индустриально-педагогический колледж и специальность мастера производственного обучения, техника-механика. Высшее образование получал в Брестском государственном техническом университете по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей».

В течение трех лет Игорь Садовский служил по контракту в ГААСУ «Авиация» МЧС Республики Беларусь в Минске в должности водителя-механика. Потом вернулся на родину, женился. Спустя время устроился в ОАО «Ставокское» главным инженером. Молодой семье, в которой подрастает дочь Ксения, дали служебное жилье. Но Игорь Васильевич все же решил обзавестись своим углом – уже близится к завершению строительство его собственного дома.

У главного инженера Игоря Садовского широкий круг обязанностей: он отвечает за техническое состояние всего машинно-тракторного парка ОАО «Ставокское», за бесперебойную работу техники, ее своевременный выпуск на линию, за организацию полевых работ, особенно в период уборки. К слову, в сельхозпредприятии всей всякой техники насчитывается до 100 единиц – трактора, комбайны, грузовые и легковые автомобили, да плюс к этому сеялки, веялки, плуги… А еще в зоне ответственности главного инженера ведение документации, поиск и заказ нужных запчастей. Кроме того, в подчинении инженерная служба: кладовщик-заправщик, инженер по охране труда и завгар, механик по ГСМ.

– Хозяйство у нас большое, земель много, и все их надо обработать. А для этого необходима исправная техника, – рассказывает Игорь Васильевич. – Поэтому стараюсь  постоянно следить за состоянием агрегатов, чтобы не случалось непредвиденных ситуаций, особенно в сезон уборки, когда каждая минута дорога. Иной раз нужно и с рабочей силой вопрос решить: кого кем заменить, кого подменить. Благо у нас в хозяйстве хороший слаженный коллектив, да и директор всегда входит в положение, помогает, когда надо.

В работе прежде всего нужна дисциплина, уверен И.В. Садовский. Без этого никуда. Ну и, конечно, важным моментом считает умение и желание находить с каждым работником общий язык, ведь люди все разные. Иногда приходится кого-то поругать, а кого-то и похвалить. Среди качеств, которыми должен обладать специалист его уровня, Игорь Васильевич называет целеустремленность, требовательность, выдержку, твердость в достижении цели.

Рабочий день главного инженера начинается рано и заканчивается поздно, особенно в летнюю пору. И каждый новый день ставит перед ним новые задачи. Но нет ничего невозможного, любые трудности разрешимы, когда есть уверенность в важности и нужности того, что ты делаешь, есть поддержка коллег и близких людей.

Инна УРБАНОВИЧ
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Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины Игорь Садовский из «Ставокского» – лучший среди главных инженеров сельскохозяйственных и других организаций Пинщины

 
Теги: Минск
 
 
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