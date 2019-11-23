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Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель»

24.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель»
Водитель филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат Михаил Петрович Гордейчук занял второе место в районном соревновании среди молодых водителей транспортных средств, осуществлявших перевозку зерна от комбайнов – на автомобиле МАЗ 555-102 перевез 925,4 условной тонны зерна.

Правда, сам герой нашего материала не считает это какой-то особенной заслугой. Говорит, мол, обычная работа, дали задание, значит, надо выполнять.

Надо сказать, Михаил Гордейчук, даром что молодой, но в технике разбирается будь здоров. Этому научил его папа Петр Минович, работавший в свое время трактористом. Михаил все время крутился возле отца, смотрел, что да как, все ему было интересно. И с собой папа частенько сына брал, показывал технику в действии. Поэтому, когда Михаилу предложили привести в порядок нерабочий десятитонник МАЗ, молодой работник трудностей не испугался. За короткое время стоявший на приколе автомобиль Михаил превратил во вполне пригодную для работы технику, правда, для этого потребовалось основательно приложить руки, перебрать двигатель, к примеру, заменить другие детали. О чем Михаил Гордейчук говорит просто и без хвастовства: «Ничего особенного, сделал все, сел и поехал».

Водительского стажа у Михаила пять лет. В филиал «Невель» он, уроженец Малой Вульки, устроился в мае этого года, после службы в армии. К слову, и в армии ему доверили МАЗ, а до этого работал водителем в КСУП «Стытычевское». Правда, по образованию Михаил строитель, окончил Пинский лицей строителей, но любовь к технике взяла верх. На своем десятитоннике Михаил Гордейчук перевозит самые разные грузы: зерно, сенаж, силос, скот, песок, навоз, одним словом, все, что необходимо перевезти.

Не так давно Михаил женился. Его избранница Наталья также трудилась в сельском хозяйстве – ветврачом в «Стытычевском». Недавно она стала мамой – их сыну Денису нет еще и месяца. Пока ребенок маленький, семья решила обосноваться у родителей Натальи, но у Михаила есть свой дом, оставшийся от его родителей. Директор хозяйства Сергей Александрович Шоломицкий говорит, что теперь, когда есть семья, Михаилу надо особенно стараться, чтобы обеспечивать достойную жизнь жене и сыну. С этим утверждением его работник согласен, тем более что этого самого старания у него хватает, а еще умения и желания трудиться. Собственно, итоги нынешней уборочной красноречиво об этом свидетельствуют.

Инна Урбанович
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Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель» Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель» Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель» Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель» Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель» Один из лучших водителей района – Михаил Гордейчук из филиала «Невель»

 
 
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