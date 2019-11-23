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Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек

24.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек
ОАО «Парохонское» – хозяйство, которое давно и прочно обосновалось на лидирующих позициях профсоревнований разного масштаба – от района до страны. И за каждым таким успехом стоят имена его тружеников.

Взять хотя бы нынешний сезон: первое место в области по итогам заготовки кормов, первое место в районе – на уборке зерновых и зернобобовых культур. И все прекрасно понимают, что за этими успехами – умелое руководство Владимира Хроленко и слаженный коллектив, в котором общий результат зависит от добросовестности каждого человека.

А теперь еще раз заглянем в решение райисполкома по итогам жатвы и отметим такой любопытный факт: по обыкновению, в этом официальном документе после названия хозяйства указывается не только имя руководителя, но и еще одно – профсоюзного лидера. Факт этот не столько любопытный, сколько символичный. Ведь он указывает на то, что надежным тылом директора является человек, задача которого – защищать профессиональные интересы коллектива, быть в курсе нужд каждого труженика, создавать и поддерживать общий позитивный настрой трудовой команды всего хозяйства.

– В известном смысле профсоюзы призваны защищать права и интересы труженика, иногда – и от некого произвола начальников, – говорит специалист по идеологической работе и председатель профсоюзного комитета ОАО «Парохонское» Людмила Малыщицкая. – Но в нашем хозяйстве такой проблемы нет. Все знают, что Владимир Федорович Хроленко очень внимательно относится к любым просьбам и пожеланиям, его двери всегда открыты для посетителей, а не только в официальные приемные дни. Поэтому я всегда чувствую поддержку с его стороны. И знаю, что любой вопрос, который касается улучшения условий труда и личного быта наших работников, будет решен положительно.

В профсоюзной организации ОАО «Парохонское» состоит 100 процентов коллектива, а всего здесь трудится более 750 человек. Привилегии труда в этом лучшем хозяйстве района уже почувствовали работники с недавно присоединенных к «Парохонскому» территорий в Сошно, Дубновичах и Камене.

Безусловно, поддержка руководства – это хорошо и очень важно. Особенно когда в твоем ведении масса вопросов. Так, Людмила Александровна Малыщицкая тесно взаимодействует с инженером по охране труда по этому важнейшему направлению работы. В ее поле зрения контроль за льготами и другими стимулирующими моментами, которые внесены в коллективный договор. Постоянного внимания требуют жилищные вопросы тружеников. Подумать только: для нуждающихся у «Парохонского» имеются два 24-квартирных дома и около сотни частных домов, хозяйство заинтересовано в покупке жилья в агрогородке, в очереди на расширение или получение жилья в настоящее время состоит здесь около двадцати сотрудников, особое внимание – многодетным. Кроме этих и других масштабных задач, конечно, не забывает идеолог и председатель профкома о культурном досуге тружеников (они посещают концерты, ездят на экскурсии), праздниках, чествованиях юбиляров, передовиков и других памятных мероприятиях.

А жатва, известно, время горячее. В коллективном договоре даже определение для таких случаев есть – «период напряженных сельскохозяйственных работ». Знаем, что в это время в поля доставляются горячие обеды по чисто символической цене (30 процентов от стоимости), стимулом для участников страды становятся профсоюзное и внутреннее соревнования передовиков, в редкие минуты отдыха радуют выступления артистов. Для этого в «Парохонском» и свой творческий коллектив создан – известная в районе и за его пределами «Радуга». И опять же все это и многое другое под контролем профсоюзного лидера.

Не счесть профессиональных забот Людмилы Малыщицкой. Родилась она здесь же, в Парохонске. Училась на юриста в Брестском политехническом колледже, высшее образование по линии экономиста и бухгалтерского учета получила в Москве. Десять лет, с 2008 года, работала в хозяйстве бухгалтером, а с февраля 2018-го принята на названные выше должности. Не прошло и года профсоюзной работы, как имя Людмилы Малыщицкой было занесено на Доску почета райкома профсоюза АПК.

Энергичная, общительная, компетентная и ответственная – такой знают ее на работе и в агрогородке. С сельским трудом знакома не понаслышке – муж Олег тоже местный,  работает в «Парохонском» трактористом-машинистом. А уют в новом доме, куда недавно переехала их многодетная семья, создает трио дет-ских голосов – Натальи, Дмитрия и Даниила. Вот такая крепкая сельская семья, которая была создана и обосновалась на родной земле. Поэтому Людмила Александровна в Парохонске и «Парохонском» – свой человек.

Людмила РЕБКОВЕЦ
Фото автора 

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Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек Людмила Малыщицкая в Парохонске и «Парохонском» – свой человек

 
 
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