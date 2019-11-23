Молодой директор Сергей Шоломицкий успешно руководит филиалом «Невель»

Источник материала: Полесская правда



Каждый должен заниматься своим делом. В этом более чем уверен директор филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат» Сергей Александрович Шоломицкий. Именно такой подход к делу позволяет сельхозпредприятию находиться в числе лучших на Пинщине.

В директорском кресле Сергей Александрович всего лишь немногим больше года, но это не значит, что он новичок в сельском хозяйстве. Стаж его работы –14 лет, и все в «Невеле». Собственно, сюда он попал по воле случая, который стал для С.А. Шоломицкого счастливым. Но обо всем по порядку.

Сельскохозяйственную отрасль Сергей Шоломицкий выбрал сознательно: он, уроженец д. Рухча 2 Столинского района, с детства был знаком с сельским трудом. Минский государственный аграрно-коммерческий колледж он окончил с «красным» дипломом. Затем по непрерывной системе образования поступил на 3-й курс в сельхозакадемию в Горки. После окончания вуза получил распределение в Пинский район. Но так случилось, что устраиваться на работу приехал только в сентябре. В райисполкоме молодому специалисту сказали, что мест нет, разве что в «Невель», может быть… К счастью, место в сельхозпредприятии оказалось, тогдашний директор Станислав Петрович Сорока предложил Сергею Александровичу должность главного агронома, как будто сразу разглядел в нем будущего руководителя. Так в 2005 году оказался на Пинщине С.А. Шоломицкий. Пять лет проработал он главным агрономом. Потом семь лет был заместителем директора по животноводству и растениеводству. Очень благодарен Сергей Александрович своему первому наставнику С.П. Сороке, опытному руководителю, настоящему профессионалу своего дела, который многому научил молодого коллегу, способствовал его росту как специалиста, становлению как руководителя. Немало почерпнул С.А. Шоломицкий, особенно в плане подходов к руководству, и у своего предшественника, нынешнего председателя райисполкома И.М. Брилевича, а также у директора мясокомбината Э.Ф. Шибуна.

Главным условием успеха в любом деле Сергей Александрович считает желание работать, постоянно совершенствоваться. Без этого ничего не получится. Кредо директора таково: люди должны работать, причем каждый обязан выполнять свою работу добросовестно и порядочно, а руководитель – грамотно ими управлять, тогда и результат будет, и в коллективе сложатся хорошие дружеские отношения. В целом, отмечает Сергей Александрович, люди здесь трудолюбивые, исполнительные. Благодаря общим усилиям и получается такой хороший результат.

– Наша главная задача – наращивание поголовья крупного рогатого скота, – рассказывает С.А. Шоломицкий. – А это, соответственно, увеличение производства молока и мяса, которые продаются и дают деньги, растет выручка. А отсюда и увеличение зарплат у наших работников. Если в прошлом году в хозяйстве была 4 421 голова крупного рогатого скота, то в этом году – 5 241, плюс 820 голов. Увеличилась продажа молока и составила 115%, выросло производство мяса – 114% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, на 400 тонн больше, чем в прошлом году, заготовили зернофуража. Правда, не все удачно сложилось с уборкой кукурузы на силос – заготовили его на 2 000 тонн меньше к плану. Обусловлено это, к сожалению, и погодными условиями, и особенностями почвы, одним словом, не хватило влаги, да и ранние сентябрьские заморозки помешали. Зато по сенажу вышли на 100%. Тем не менее, кормами мы обеспечены: учитывая остатки прошлых лет, мы имеем порядка 29 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, то есть до заготовительной кампании следующего года нам хватит.

Большое внимание в хозяйстве уделяется строительству новых зданий и реконструкции старых. В этом году вводится в эксплуатацию молочно-товарная ферма «Невель». Как рассказал С.А. Шоломицкий, часть комплекса уже готова, еще одно здание под содержание телок на реконструкции. Также идет реконструкция фермы «Хойно», которую передало КСУП «Стытычевское»: уже одно здание отремонтировано – там изменены условия содержания животных – и заполнено, во втором идет реконструкция. Ведется реконструкция комплекса по откорму быков – здесь устанавливают поилки с подогревом, чтобы зимой вода не замерзала. Построено 4 силосные траншеи. Одним словом, много чего делается, но еще больше предстоит сделать.

В филиале «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат трудится около 200 человек. Многие из них работают со дня образования хозяйства. Много молодых работников пришло уже в 2000-е годы. Сергей Александрович считает, что должно быть разумное сочетание опыта и молодости.

– Мы всячески стараемся привлекать молодых работников, – отмечает С.А. Шоломицкий. – Главное – решить их жилищный вопрос. Поэтому в настоящее время в хозяйстве собственными силами ведется строительство двух домиков. Кроме того, в прошлом году сделали ремонт в общежитии, там около 12 комнат для наших работников, и пустующих нет.

Да, хлопотная это должность – быть директором немаленького сельхозпредприятия, которое ежегодно прирастает: и землями, и поголовьем скота. Но для руководителя, который хочет работать, видит цель и знает, как ее добиться, преодолимы любые трудности.

Инна УРБАНОВИЧ

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