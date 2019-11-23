Пушистый консультант: на работу в минском зоомагазине взяли кота

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Мяу» вместо «спасибо за покупку». В одном из минских зоомагазинов появился необычный сотрудник – кот Василий. Любимое место питомца – касса. Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

В байки о черных котах здесь точно не верят. А своего четвероногого сотрудника, наоборот, считают удачей. В зоомагазин кот Василий попал несколько лет назад. Обессиленного котенка кто-то подкинул прямо к порогу.

«Он был истощен, во-первых, вес не такой был как сейчас. Во-вторых, у него была мочекаменная болезнь, долго лечили. Возили в ветлечебницы, ставили капельницы, катетер, достаточно тяжело он болел. А еще почечная недостаточность была. Но мы с этим со всем успешно справились всем коллективом», – рассказал старший продавец-консультант зоомагазина Владимир Васюкевич.

Так зоомагазин стал для Василия домом, а потом и работой. График у мурлыки свободный: когда выспится – встречает покупателей. А зарплату получает игрушками и кормом.

Больше всего времени Василий проводит у кассы. Продавцы шутят: охраняет деньги. Кстати, выручка с появлением кота выросла. Четвероногий консультант разрешает покупателям себя гладить, а иногда и подержать на руках.

«Сейчас так много историй, когда с животными очень жестоко обращаются. И всегда радостно, когда разрешают животным быть не в клетках, а на свободе. А это вот здесь способствует хорошему настроению у клиентов», – уверен покупатель Егор Трифонов.

«Мне кажется, это отличная идея. Ведь когда человек приходит в магазин, он сразу может понять, что такое животное, что это не просто какая-то там мебель, что он контактирует, что он общается», – считает покупательница Юлия Голикова.

Василий принципы своего мультяшного собрата разделяет. И в зоомагазине живет дружно: рыбок из аквариума не вылавливает, попугаев не пугает. И уже обзавелся друзьями: кроликом и шиншиллой. Но в отличие от них, кот не продается. Хотя такого спокойного и ласкового питомца не раз хотели купить.

«Все, Васька, пока! Пойдем работать. И ты давай работай», – говорит коллега кота.

Это не первый пушистый сотрудник зоомагазина. Еще одного кота все-таки нашли хозяева.