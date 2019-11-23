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Пушистый консультант: на работу в минском зоомагазине взяли кота
24.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Мяу» вместо «спасибо за покупку». В одном из минских зоомагазинов появился необычный сотрудник – кот Василий. Любимое место питомца – касса. Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
В байки о черных котах здесь точно не верят. А своего четвероногого сотрудника, наоборот, считают удачей. В зоомагазин кот Василий попал несколько лет назад. Обессиленного котенка кто-то подкинул прямо к порогу.
Так зоомагазин стал для Василия домом, а потом и работой. График у мурлыки свободный: когда выспится – встречает покупателей. А зарплату получает игрушками и кормом.
Больше всего времени Василий проводит у кассы. Продавцы шутят: охраняет деньги. Кстати, выручка с появлением кота выросла. Четвероногий консультант разрешает покупателям себя гладить, а иногда и подержать на руках.
Василий принципы своего мультяшного собрата разделяет. И в зоомагазине живет дружно: рыбок из аквариума не вылавливает, попугаев не пугает. И уже обзавелся друзьями: кроликом и шиншиллой. Но в отличие от них, кот не продается. Хотя такого спокойного и ласкового питомца не раз хотели купить.
Это не первый пушистый сотрудник зоомагазина. Еще одного кота все-таки нашли хозяева.
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Выручка с появлением Василий значительно выросла. На своей работе новый сотрудник еще и кассой заведует.
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