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А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

24.11.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Хочу поделиться наболевшим. В центре Бреста страшная ситуация в придворовой территории между домами по проспекту Машерова д. 33 (СШ 13) и домом 35. Многие годы никто не убирает этот участок. Фото прилагаю.

А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

VБ: Наверное, выражение "многие годы" всё же не совсем правильное и точное, однако таков уж авторский замысел и посыл.

А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

Впору объявлять субботник среди жильцов!

А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

 
Теги: Брест
 
 
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  Добрый день. Хочу поделиться наболевшим. В центре Бреста страшная ситуация в придворовой территории между домами по проспекту Машерова д. 33 (СШ 13) и домом 35....
 
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