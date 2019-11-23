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А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города
24.11.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Добрый день. Хочу поделиться наболевшим. В центре Бреста страшная ситуация в придворовой территории между домами по проспекту Машерова д. 33 (СШ 13) и домом 35. Многие годы никто не убирает этот участок. Фото прилагаю.
VБ: Наверное, выражение "многие годы" всё же не совсем правильное и точное, однако таков уж авторский замысел и посыл.
Впору объявлять субботник среди жильцов!
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