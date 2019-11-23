А кто это сделал? Читатель жалуется (и аргументирует фото) на бардак в центре города

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Хочу поделиться наболевшим. В центре Бреста страшная ситуация в придворовой территории между домами по проспекту Машерова д. 33 (СШ 13) и домом 35. Многие годы никто не убирает этот участок. Фото прилагаю.





VБ: Наверное, выражение "многие годы" всё же не совсем правильное и точное, однако таков уж авторский замысел и посыл.





Впору объявлять субботник среди жильцов!



















