Выставка «Цирк, цирк, цирк!» начала работать в музее «Брест театральный» СШ №12 г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Эта необычная выставка , её главный герой - клоун. В экспозиции - почти 300 экспонатов. Это куклы, картины, афиши, книги, фотографии. Экспонаты для выставки предоставили коллекционеры Николай Полторака и Галина Масюк.





Здесь весёлые скоморохи и грустные Пьеро, забавные фарфоровые, стеклянные и гипсовые статуэтки, новогодние клоуны-игрушки и большие пузатые клоуны-рюкзачки, приехавшие из Румынии и Болгарии, Германии и Коста-Рики, Украины и Беларуси.





Атмосферу праздника поддержали экскурсоводы школьного объединения «История театра». Они нарядились в самодельные шапки-парики, нацепили разноцветные носы-шарики и гофрированные воротнички и манжеты. Во время экскурсия посетители узнали об истории появления скоморохов, петрушек и шутов, о разнообразных жанрах клоунады. Вспомнили о великих клоунах Карандаше и его собаке Кляксе, Олеге Попове и Леониде Енгибарове, Юрии Никулине и Вячеславе Полунине и др. Поиграли в игры, анаграммы и в завершении выставки директор музея Анна Ковалева и её юные экскурсоводы подарили коллекционерам сувениры, для пополнения своих коллекций.