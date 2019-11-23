Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 31:22, прервав серию из четырех поражений в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.





























Первый тайм встречи 9-го тура на паркете своего спорткомплекса "Виктория" брестчане проиграли с минимальной разницей в счете - 12:13. Во второй половине брестчане сразу выровняли положение, а затем полностью завладели инициативой и в итоге одержали красивую викторию с перевесом в 9 мячей. В концовке встречи отлично сыграл на последнем рубеже обороны голкипер БГК Иван Пешич, а самым результативным стал Никита Вайлупов, который 12 раз поражал ворота соперников.

















Результаты остальных встреч 9-го тура: "Киль" (Германия) - "Мотор" (Запорожье, Украина) - 32:32, "Монпелье" (Франция) - "Порту" (Португалия) - 22:27, "Веспрем" (Венгрия) - "Виве" (Кельце, Польша) - 28:24.

Турнирное положение группе В после 9 туров: "Киль" - 14 очков, "Веспрем" - 12, "Монпелье" - 11, "Виве" - 10, "Порту" - 10, "Вардар" - 9, БГК имени Мешкова - 4, "Мотор" - 2.

Свой следующий матч чемпионы Беларуси проведут 30 ноября в Кельце против "Виве", в составе которого играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш.

Гандболисты могилевского клуба "Машека" завершили выступление в Кубке вызова, уступив пр сумме двух домашних встреч 1/16 финала румынскому "Бухаресту". В первом матче гости выиграли с разницей в 6 мячей - 34:28, во втором моги