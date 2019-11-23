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Диораму обороны Брестской крепости создали моделисты
24.11.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В масштабной композиции изобразили бои в первые сутки войны. Макет делали из строительных материалов и мха. Создание каждой детали - сложная и кропотливая работа. Проработали даже выражения лиц солдат. Одной из первых композицию увидела наш корреспондент Мария Тройнич
Эту работу моделисты посвятили защитникам Брестской крепости. А диораму решили подарить мемориальному комплексу, чтобы она нашла свое место в экспозиции одного из музеев.
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В масштабной композиции изобразили бои в первые сутки войны. Макет делали из строительных материалов и мха. Создание каждой детали - сложная и кропотливая...
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