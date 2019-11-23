В Беларуси вновь повышается стоимость автомобильного топлива

Источник материала: Ежедневник



belorusneft.by

С 24 ноября цена вырастет на 1 копейку.

Как сообщил концерн «Белнефтехим», это повышение учитывает «рост на 10% цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю».

«В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,59 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,69 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,91 рубля и ДТ – 1,69 рубля.