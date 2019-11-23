Цены выросли с 24 ноября с учетом роста стоимости нефти и в целях компенсации НПЗ увеличивающихся затрат.
92-й бензин теперь стоит 1,59 рубля за литр, 95-й – 1,69 руб., 98-й – 1,91 руб., ДТ – 1,69 руб.
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Топливо в Беларуси дорожает на 1 копейку
24.11.2019 10:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Цены выросли с 24 ноября с учетом роста стоимости нефти и в целях компенсации НПЗ увеличивающихся затрат.
92-й бензин теперь стоит 1,59 рубля за литр, 95-й – 1,69 руб., 98-й – 1,91 руб., ДТ – 1,69 руб.
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Об изменении розничных цен на бензин и дизель сообщает Белнефтехим.
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