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Топливо в Беларуси дорожает на 1 копейку

24.11.2019 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Топливо в Беларуси дорожает на 1 копейку
Фото из открытых источников
 
 
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