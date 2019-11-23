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КХЛ: минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»

24.11.2019 08:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственную шайбу «Авангарда» в исполнении Кирилла Семенова (4-я минута) минчане ответили двумя голами Тему Пулккинена (5-я, 38-я).

– Я горжусь тем, как играла команда. Это был хороший матч двух коллективов с похожим стилем. Очень сложная игра без лишнего свободного пространства на льду. Как мы знаем, «Авангард» – очень талантливая и мастеровитая команда с победной культурой. Мы знали: нам нужно показать лучшую игру, чтобы рассчитывать на положительный результат. Думаю, мы справились с этим. Парни великолепно отыграли в меньшинстве и смогли забросить в большинстве. Да, возможно, в третьем периоде мы не очень хорошо действовали при розыгрыше «лишнего», но уверенно отыграли в равных составах. Плюс в том, что мы смогли исключить ошибки. В конечном счете, это была хорошая командная игра, в которой мы добыли положительный результат, - прокомментировал результат встречи главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

В западной конференции «регулярки» «Динамо» сейчас идет на 10 месте с 25 очками в активе. 

КХЛ: минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»
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Теги: Минск
 
 
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