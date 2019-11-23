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В Колумбии начались массовые беспорядки, введен комендантский час

24.11.2019 10:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Колумбии приняли решение ввести режим комендантского часа во всех районах Боготы. Граждане протестуют против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.

Накануне в акциях протеста приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны.

Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. В столкновениях погибли три человека, 273 получили ранения.

Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. В итоге президент страны ввел комендантский час пока в трех районах столицы; также временно закрыты все сухопутные и речные границы, сообщает ТАСС. 
 
 
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Власти Колумбии приняли решение ввести режим комендантского часа во всех районах Боготы. Граждане протестуют против экономической политики и бездействия властей...
 
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