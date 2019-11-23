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Бывшего председателя Браславского райисполкома и его жену будут судить в Витебске

24.11.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд над Владимиром и Еленой Драневскими — бывшими председателем и начальником отдела экономики Браславского района — назначен на 2 декабря, они обвиняются по 6 и 3 статьям УК соответственно.



Владимир и Елена Драневские на отдыхе в Сербии. Фото из социальных сетей

Рассматривать уголовное дело чиновников, которых обвиняют в коррупционных преступлениях, будет судья Витебского областного суд Игорь Макаревич.

Супруги Драневские были арестованы почти полтора года назад — в июне 2018. Изначальное Владимира Драневского обвиняли в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) и частью 3 статьи 426 УК (превышении власти и служебных полномочий лицом, занимающим ответственное положение), а Елену Драневскую — в пособничестве в получении взятки (статья 16, часть 3 статьи 430 УК).

Сейчас букет преступлений, в которых обвиняются члены властной вертикали, расширился. Так, Владимира Дранеского будут судить за:

части 1, 2 и 3 статьи 430 УК (получение взятки);
часть 3 статьи 426 УК (превышение власти или служебных полномочий);
часть 1 стать 209 УК (мошенничество);
части 5 статьи 16 УК (соучастие в преступлении в качестве подстрекателя по следующим ниже статьям);
часть 2 статьи 431 УК (дача взятки);
части 2 и 3 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);
часть 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).
Его супруга обвиняется в соучастии в преступлениях как пособник (часть 6 статьи 16 УК) по следующим статья:

часть 3 статьи 426 УК (превышение власти или служебных полномочий);
часть 2 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);
часть 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).
Должность председателя Браславского райисполкома Владимир Драневский занимал всего три с половиной года (его назначили в конце января 2015), а успел заработать такую массу обвинений. До этого он пять лет трудился директором Чашникского ЖКХ, в это же время его супруга Елена Драневская занимала должности начальника отдела экономики Чашникского райисполкома.

Примечательно, что в 2011 году Драневский стал лауреатом почетного звания «Человек года Витебщины» за достижения в развитие коммунальной отрасли.

На днях в суде Глубокского района начались судебные слушания по уголовному делу бывшего первого заместителя председателя Браславского райсполкома, арестованного вскоре после начальника. Его обвиняют в получении взятки в 00 евро (часть 3 статьи 426 УК).
 
 
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Суд над Владимиром и Еленой Драневскими — бывшими председателем и начальником отдела экономики Браславского района — назначен на 2 декабря, они обвиняются по 6 и 3...
 
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