Бывшего председателя Браславского райисполкома и его жену будут судить в Витебске









Владимир и Елена Драневские на отдыхе в Сербии. Фото из социальных сетей





Рассматривать уголовное дело чиновников, которых обвиняют в коррупционных преступлениях, будет судья Витебского областного суд Игорь Макаревич.





Супруги Драневские были арестованы почти полтора года назад — в июне 2018. Изначальное Владимира Драневского обвиняли в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) и частью 3 статьи 426 УК (превышении власти и служебных полномочий лицом, занимающим ответственное положение), а Елену Драневскую — в пособничестве в получении взятки (статья 16, часть 3 статьи 430 УК).





Сейчас букет преступлений, в которых обвиняются члены властной вертикали, расширился. Так, Владимира Дранеского будут судить за:





части 1, 2 и 3 статьи 430 УК (получение взятки);

часть 3 статьи 426 УК (превышение власти или служебных полномочий);

часть 1 стать 209 УК (мошенничество);

части 5 статьи 16 УК (соучастие в преступлении в качестве подстрекателя по следующим ниже статьям);

часть 2 статьи 431 УК (дача взятки);

части 2 и 3 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);

часть 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

Его супруга обвиняется в соучастии в преступлениях как пособник (часть 6 статьи 16 УК) по следующим статья:





часть 3 статьи 426 УК (превышение власти или служебных полномочий);

часть 2 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);

часть 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

Должность председателя Браславского райисполкома Владимир Драневский занимал всего три с половиной года (его назначили в конце января 2015), а успел заработать такую массу обвинений. До этого он пять лет трудился директором Чашникского ЖКХ, в это же время его супруга Елена Драневская занимала должности начальника отдела экономики Чашникского райисполкома.





Примечательно, что в 2011 году Драневский стал лауреатом почетного звания «Человек года Витебщины» за достижения в развитие коммунальной отрасли.





На днях в суде Глубокского района начались судебные слушания по уголовному делу бывшего первого заместителя председателя Браславского райсполкома, арестованного вскоре после начальника. Его обвиняют в получении взятки в 00 евро (часть 3 статьи 426 УК).