Мини-интервью. Слово правофланговым аграриям Ивьевщины

Источник материала: Ивьевский край





Василий Любомирович Эгерд, тракторист-машинист филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро» на областных «Дожинках-2019» награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

За день до областных дожинок Василию Любомировичу исполнилось 50 лет. За годы многолетнего труда (а сам механизатор родом из Лаздун, и все его трудовые будни отданы именно родному хозяйству - филиалу Азот Агро») приходит не только профессиональное мастерство, но и тот бесценный опыт, который позволяет быть первым среди равных.

Работает механизатор на самых горячих точках - севе, посадке картофеля, уборке.

В период кормозаготовок трудится на кормоуборочном "Ягуаре", чтобы взять корма в оптимальные сроки и с оптимальным качеством. Он - один из лучших механизаторов района, можно сказать так без преувеличения, - представитель железной дисциплины, как трудовой, так и технологической, без которой не бывает больших кормов.

Ирина Здиславовна, супруга, работает животноводом на МТК "Лаздуны". В семье у них двое детей: дочь Ольга и сын Вадим. Последний закончил Ивьевский ГСПЛ и, как отец, получил профессию механизатора. В день юбилея отца он демобилизовался из армии.

А дочь Ольга, выпускница Ивьевской спортивной школы боевых искусств, стала спортивным тренером по карате в Лиде. Учит детишек тому, чему несколько лет упорно училась сама, несколько раз в неделю приезжая из Лаздун в Ивье. Наверное, упорство - это семейная черта людей по фамилии Эгерд. Как по мужской, так и по женской линии.

- Атмосфера праздничная, радостная, объединяющая людей. Для меня - тем более: вчера отметил 50-летний юбилей и возвращение сына из армии, также механизатора по профессии, из армии.

Наш район - сельскохозяйственный. Работа на земле - важна для любого региона, для нас, наверное, еще важнее. Наше сельское хозяйство в состоянии накормить людей, обеспечить всем необходимым перерабатывающую промышленность. А ведь совсем недавно, если где-то получали стопудовый сбор (16 центнеров) - это был абсолютный рекорд, о котором слагали песни.





«Азот-Агро», который я представляю, самое крупное предприятие сельскохозяйственной отрасли района. Показатели по основным характеристикам - одни из лучших.





Елена Витольдовна Кудло, агроном-садовод КСУП "Баума", награждена на «Дожинках-2019» грамотой профсоюза АПК.

Большие площади сада, раскинувшегося вблизи Геранен, обязательно остановят взгляд людей, въезжающих в центральную усадьбу хозяйства. Крупнейший садовый комплекс в районе позволяет собрать весомый урожай яблок.

105 га плодоносящего сада позволили в 2019 году собрать 1212 тонн яблок, Средняя урожайность - 11, 54 тонны с гектара. 600 тонн яблок заложено на хранение. Хранилище позволяет хозяйству быть более независимым на рынке, не зависеть от ценовых предложений, стало существенным дополнением к саду.

Приоритет в КСУП "Баума" отдается отечественным сортам, а всего здесь более 30 разновидностей и сортов яблок. Нынешний год был не самым урожайным на яблоки. Засуха, весенние заморозки неблагоприятно сказались на белорусских садах, спасло то, что яблони позже распустили цвет.

Посильную помощь гераненскому саду оказывают пенсионеры, работавшие на уборке и продолжающие сейчас работать на сортировке.

Елена Витольдовна Кудло стоит у истоков создания крупнейшего сада в районе. Она специалист именно по садоводству, закончила Ленинградский сельхозинститут. Знает все о своей профессии и постоянно делает сад лучше. Здесь все продумано: опыление, удобрение, обрезка, уход за деревьями, борьба с вредителями. Тщательно подобраны кадры, работа в саду относится к числу престижных. Как в масштабах хозяйства, района, так и вне его.

Здесь оперативно произвели уборку урожая-2019, старт был в начале съемной зрелости яблок - продолжительность хранения большинства осенних и зимних сортов яблони в этом случае увеличивается. Продавать крупное качественное яблоко по цене второго сорта - это работать себе в убыток, теряется смысл работы садовода. Нужно сделать все возможное для того, чтобы не опад, а съемное яблоко шло на реализацию.

Много настоящих садоводов в коллективе. Например, Наталья Филипович, которая работает здесь, в саду, уже около 10 лет. Она выполняет все виды работ, наиболее ответственные, в том числе - пикировку, прививки, обрезки. Несколько лет назад заняла шестое место на республиканском конкурсе садоводов.

- Превратить пусть даже небольшую часть земли в цветущий оазис - вот, что должно быть целью каждого настоящего садовода!

Заниматься многочисленными работами в саду нужно с удовольствием, с легким сердцем и открытыми глазами. Создать успешный сад - извилистый и утомительным путь, это процесс очень длительный. Стать садовником - значит быть терпеливым и готовым к неудачам, упорно идти к своим целям, испытывать серьезные разочарования и одерживать маленькие победы.

Садовод привык смотреть на окружающий мир совсем иными глазами. Сад - это живой организм. Придется отказаться от многих привычных вещей в угоду плодовых деревьев, иногда капризных и весьма прихотливых.

Запах цветущего сада ни с чем не сравним, аура его уникальна. Занятие садоводством увлекает человека навсегда.

Придется уделять внимание качеству почвы, ее структуре, количеству доступной воды, а также продумать варианты, как и где вода будет стекать, отводиться или накапливаться. Придется следить за изменениями погоды и подчиняться ее капризам. Великие сады, независимо от их стиля и местоположения, рождаются лишь у тех садоводов, кто обращает самое пристальное внимание на особенности окружающей природы, может извлечь из плюсов конкретного места все возможности...

Яблоко - это чудо природы!





Валерий Константинович Войгеница, механизатор КСУП «Трабы», награжден грамотой областного исполнительного комитета.

Трабская земля гордится многими представителями механизаторской профессии. На землях СПК трудились и трудятся многие замечательные трактористы, такие как Николай Фролов, Андрей Голомбовский, Александр Олехнович.

Валерий Войгеница, которому 47 лет - также из числа механизаторской элиты. У него 27 лет механизаторского стажа. Он - продолжатель дела родителей: отца, который был завмастерскими в трабском совхозе, матери - здесь же работавшей дояркой. Помощником заведующего трудится на животноводческом комплексе сестра. Супруга Светлана Петровна - представитель рабочей профессии, на предприятии «Релуи Бел», производит белорусскую косметику. Крем для лица, лак для ногтей, губная помада пользуются спросом у белорусок.

Сейчас историю творят люди его поколения. Комбайн «Джон Дир», на котором на протяжении последних лет он убирает урожай, доверяют лучшим.

Профессию трабский механизатор получил в Ивьевском профтехучилище. И это был осознанный выбор. Любая сложная техника для Валерия Войгеницы - проста и понятна. Это ему интересно, знакомо, изучено. На многих агрегатах, машинах, моделях пришлось потрудиться. Как говорят коллеги по работе, - ресурсы любого трактора этот человек способен использовать на триста процентов.

В 2017 году им выработано 4194 условных эталонных гектара на «Джон Дире», близки к тысячным показатели намолота зерна на протяжении последних лет.

- Как поется в одной современной песне про комбайнеров, - эти люди не ходят в суши-бары и солярии, у них просто на это нет времени. Радуемся во время уборочной каждому погожему дню. За долгие годы труда на земли просто нельзя не ценить землю, которая кормит и поит. В любой климатической ситуации, в любую пору года востребован труд механизатора. Механизатор не сторонится какой-либо деятельности, любой, самой пыльной работы. Ни разу не пожалел, что избрал для себя такой профессиональный путь. Никогда не променял бы село на городскую жизнь. Механизатором всегда испытываешь радость от постоянной занятости, а вот зимой приходится переживать периоды простоя. Если бы не зима - с удовольствием продолжал бы убирать хлеб.

Ремонтируем быстро, быстрее стараемся выйти в поле и дальше работать. Спокойно работать в обычном режиме не всегда удается - природные катаклизмы последних лет входят в норму. Желание на будущее всем ивьевским землям - урожая хорошего. Без урожая не будешь первым. Чтобы отдача всегда была от труда.

Эдуард Тадеушевич Парнявский, управляющий отделением «Лаздуны» филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро» - грамотой областного исполнительного комитета.

Родился в деревне Бабинск, окончил среднюю школу, продолжил учебу в Новогрудском сельскохозяйственном техникуме (теперь это — колледж). И работать вернулся в родной Ивьевский район. Начинал помощником бригадира в совхозе «Чернели». Как элемент везения отмечает то, что по первому месту самостоятельной работы судьба свела с Олегом Мечиславовичем Таргонским, будущим районный «вертикальщиком» в Слониме, до этого успешно работавшим на Ивьевщине и в Свислочи. Многому у него научился.

Отслужив срочную службу в армии, стал работать и заведующим производственным участком в хозяйстве, в составе которого была и его родная деревня Бабинск. На сегодняшний день его трудовой стаж - тридцать три года. Христов возраст. Последние годы Эдуард Тадеушевич работает управляющим отделением «Лаздунское» филиала «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро». Это производственное подразделение самого крупного в районе сельхозпредприятия. Оно само больше многих больше их многих, например, бывшего СПК «Лаздунский». Добавились деревни Яськовичи и Корешеняты.

Работа - с шести утра и дотемна. Круглый год - много дел. Из трав первым укосом заготовить надо сено, сенаж. В отделении только дойное стадо на МТК насчитывает около одной тысячи коров. А всего КРС с телками воспроизводства - около 2 тыс. голов наберется. Припасти в достатке качественные корма - задача из первоочередных. О жатве хлебов - и говорить не приходится. Труды агронома-управляющего дают результат ежегодно. Это ответственный и инициативный человек. Ежегодно показатели в работе у него - лучшие в районе.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составила 34,2 центнера с гектара, что больше уровня 2018 года на 7 центнера с гектара. С 1 балло-гектара получено 1,14 центнера зерна, что на 0,23 центнера больше 2018 года. Урожайность маслосемян рапса составила 20,7 центнера с гектара (+10,3 к уровню 2018 года). Заготовлено травянистых кормов на одну условную голову скота 35,6 центнера кормовых единиц, что на 1,2 центнера больше, чем в 2018 году. Этому человеку всегда присущи добросовестность, принципиальность и настойчивость. Авторитет ведущего в районе управляющего отделением среди руководителей и специалистов хозяйств района бесспорен.

- После создания филиала «Азот Агро», объединения в мощный конгломерат ряда хозяйств много труда приложили работающие здесь люди в направлении укрепления экономики хозяйства. Думали о кормах, создавали такую структуру посевных площадей, чтобы обеспечить эффективное развитиеживотноводство. Стремились максимально снизить затраты. Кстати, этот вопрос актуален и сейчас.

Плотность поголовья скота в небольших хозяйствах недавнего времени на 100 гектаров сельхозугодий была выше. Но крупные животноводческие фермы потребовали сформировать соответствующую кормовую базу. Все специалисты хозяйства были «заточены», прежде всего, на экономику.Сегодня порой говорят, что хороший специалист - это технолог. Я бы добавил — экономист-технолог. В любом хозяйстве экономика первична. Можно применять разные технологические приемы, но если они не обеспечивают прибыли — какой смысл такой работы? Мы считали каждый килограмм сена, сенажа, концентратов и никогда не производили продукт, который мог бы стоить дорого.

Говорят, иногда, мол, ничего не можем сделать: средств нет, застряли в яме, из нее не выкарабкаться, пока сверху не помогут. Конечно, времена разные. Но и тогда, и сейчас важно производить экономически целесообразную продукцию, сосредоточить внимание на тех направлениях, где можно получить больше денег, и экономически просчитывать каждый управленческий шаг. Мы сконцентрировались на производстве зерновых, обеспечении животноводства кормами.

Спасибо людям разных профессий за их труд в сельском хозяйстве.

Светлана Николаевна Филимон, заместитель начальника управления - начальник управления отдела прогнозирования, финансирования и отчетности в агропромышленном комплексе управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома награждена Грамотой ОО «Белорусский союз женщин».

Родом Светлана Николаевна из д. Тимковичи Копыльского района Минской области. Закончила сельскохозяйственную академию и Институт управления агропромышленным комплексом. Специальности по образованию - агрономия и менеджмент в агропромышленном комплексе. Супруг, Георгий Александрович, заместитель директора филиала «Азот Агро» по растениеводству. Мать двоих дочерей.

Работала агрономом в 1988-1992 годах и кассиром в 1992-1995 годах в колхозе «Советская Белоруссия», в 1995-2002 годах - главным экономистом колхоза «Беларусь», в 2002-2011 гг. - заместителем председателя по идеологической работе, главным экономистом СПК «Лелюкинский».

В 2011- 2017 годах - заместитель начальника управления – начальник отдела экономики управления сельского хозяйства и продовольствия Ивьевского райисполкома.

За время работы зарекомендовала себя грамотным и способным специалистом, постоянно повышающим свой профессиональный уровень, что позволяет обеспечивать качественное, своевременное и эффективное выполнение поставленных задач. В сложных ситуациях оперативно принимает верные решения, направленные на достижение поставленной цели.

Умеет отстаивать свою позицию.

Проводит анализы производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов района. Осуществляет контроль за снижением сверхнормативных затрат и производством валовой продукции. Обеспечивает составление плана-прогноза развития АПК района.

За период с января по сентябрь 2019 года сельскохозяйственными организациями района произведено валовой продукции на сумму 52,1 миллиона рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 106,9 процента, в растениеводстве темп роста производства продукции сложился на уровне 117,1 %, в животноводстве - 98,5 %.

В 2019 году значительно увеличился валовой сбор зерна зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, убранной на зерно, составив 47 тыс. тонн, темп роста - 135% к уровню 2018 года, прирост весом - более 12 тысяч тонн. Средняя урожайность в бункерном весе – 26 ц/га. Производство зерна с одного балло-гектара уборочной площади составило 73 кг. Лучшие результаты по производству зерна получены в филиале «Азот Агро» УСП «Новый Двор-Агро», где валовой сбор зерна, с учетом кукурузы, убранной на зерно в бункерном весе составил 21,1 тыс. тонн, прирост к уровню 2018 года составил 6,6 тыс. тонн, производство зерна с одного балло-гектара уборочной площади характеризуется показателем в 102 кг.

Увеличились объемы производства картофеля - с 357 гектаров последнего накопали 10,1 тысячи тонн, что больше уровня 2018 года на 2595 тонн. Урожайность с одного гектара составила 283 центнера.

Плодотворно потрудились сельскохозяйственные организации на производстве кормов. Производство кормов в кормовых единицах на одну условную голову скота за январь -октябрь 2019 года составило 34,0 центнера кормовых единиц, в том числе кормов из трав – 26,3 центнеров кормовых единиц.

На 1 ноября 2019 года в сельскохозяйственных организациях района насчитывается 27,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 9,4 тыс. коров. Поголовье свиней по району составляет 5,9 тыс. голов. Данное поголовье размещено на 41 животноводческой ферме, в том числе на 21 молочно-товарной ферме, комплексе по откорму крупного рогатого скота и свиноводческом комплексе. 86 % от всего поголовья коров молочного направления содержатся на современных молочно-товарных фермах и комплексах с технологией доения в доильных залах.

Производство молока в текущем году увеличилось к уровню 2018 года на 648 тонн, темп роста составил 102%.

Производство мяса КРС за отчетный период составило 3299 тонн или 104,3 % к 2018 году, среднесуточный привес сложился на уровне 574 грамма.

По состоянию на 1 октября в 6 сельскохозяйственных организациях района работало 1938 человек. Численность руководящих работников и специалистов всех уровней составило 314 человек.

Отмечен на областных дожинках труд ветерана сельского хозяйства Ивьевщины Мечислава Станиславовича Кулеша, бывшего заместителя председателя по производству КСУП «Субботники», стаж работы которого в сельскохозяйственной отрасли составил 28 лет

Начинал он зоотехником-селекционером в колхозе «Прогресс» Ивьевского района Гродненской области, после службы в армии работал в 1981-1983 годах зоотехником колхоза им. Калинина Ивьевского района, был в течение года инструктором сельскохозяйственного отдела Ивьевского райкома партии, в 1984-1987 - освобожденным секретарь парткома колхоза имени Ульянова. Руководил колхозом «Звезда» в 1987-1988 годах. В 1988-1991 и в 1994-1999 годах являлся председателем Субботникского сельского Совета, а в 1991-1994 годах - заместитель председателя колхоза «Субботники» Ивьевского района. Был заместителем председателя по информационно-воспитательной работе и социальным вопросам колхоза «Жемыславль» в 1999-2014 годах. Являлся главный специалист по кормопроизводству и заместителем председателя по производству КСУП «Умястовский».

Ушел на пенсию с должности заместителя председателя по производству КСУП «Субботники» Ивьевского района Гродненской области.