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В Гродно Skoda сбила перебегавшую Индурское шоссе женщину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колёса такси.
Как
Пешеход успела перейти три полосы для движения от кольцевой развязки в направлении улицы Кабяка и одну полосу в направлении улицы Победы. После этого произошёл наезд. Женщина погибла от полученных травм, её точный возраст устанавливается.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
На неделе в Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста.
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Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колёса такси. Как сообщает ГАИ УВД...
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