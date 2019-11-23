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В Гродно Skoda сбила перебегавшую Индурское шоссе женщину

24.11.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колёса такси. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 19-летний водитель Skoda ехал по Индурскому шоссе, когда на проезжую часть вышла женщина. 

В Гродно Skoda сбила перебегавшую Индурское шоссе женщину
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Пешеход успела перейти три полосы для движения от кольцевой развязки в направлении улицы Кабяка и одну полосу в направлении улицы Победы. После этого произошёл наезд. Женщина погибла от полученных травм, её точный возраст устанавливается. 

Причины и обстоятельства аварии выясняются. 

В Гродно Skoda сбила перебегавшую Индурское шоссе женщину
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На неделе в Сморгони Volvo сбил 13-летнего велосипедиста. 

Ребёнок выехал на дорогу неподалёку от пешеходного перехода – здесь подробности

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колёса такси.  Как сообщает ГАИ УВД...
 
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