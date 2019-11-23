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Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая
Источник материала: СТВ
Новости России. Знаменитая певица Наталья Ветлицкая планирует вновь вернуться на сцену. Артистка
Ветлицкая получила известность, находясь в группе «Мираж». Став популярной, она решила выйти из состава коллектива и начать сольную карьеру. Через два года после этого публика услышала композицию «Посмотри в глаза», которая была признана одной из лучших песен последних нескольких лет. Вскоре на неё вышел клип.
Исполнительница также знаменита песнями «Глаза цвета виски», «Но только не говори мне», «Изучай меня» и другими. В конце 1990-ых и начале 2000-ых снялась в нескольких фильмах, затем в 2004 году родила дочь и уехала жить в Испанию, пропав с телеэкранов.
Сейчас Наталья вновь собирается вернуться на сцену и впервые за двадцать лет согласилась на длинное интервью. По словам артистки, ранее она предпочла прекратить активную творческую деятельность, потому что устала и чувствовала некую разочарованность. Даже рождение ребёнка не сделало исполнительницу счастливой.
«Вроде, у тебя всё есть: и любовь, и отношения, и карьера, и как-то всё, а ты – несчастлив», – попыталась описать свои чувства Ветлицкая.
В Испанию Наталья уехала, поскольку у её ребёнка были проблемы со здоровьем. В ином случае она предпочла бы остаться в России, поскольку ей приятнее жить в знакомом месте и в окружении людей, которые разговаривают на русском языке.
Сейчас, говоря о своём предстоящем выступлении в России, Ветлицкая сказала, что на сцене всегда хватит места для всех, никто не занимает ничьё место. Также Наталья упомянула, что для неё важнее всего получить опыт жизни, а то, как меняется внешность, не имеет для артистки особого значения. Мы, напротив, заинтересовались и решили вспомнить, как менялась Ветлицкая. Кстати, последняя фотография взята из Instagram певицы.
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Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая
Новости России. Знаменитая певица Наталья Ветлицкая планирует вновь вернуться на сцену. Артистка рассказала об этом в большом интервью Андрею Малахову в одном из...
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