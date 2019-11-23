Гродненец украл кабеля на 2000 рублей

Вор повреждал замки, отжимал двери, подбирал ключи.
В поле зрения сотрудников Управления уголовного розыска УВД Гродненщины попал местный житель 1970 года рождения. Мужчина ранее судим за кражи, совершенные аналогичными способами. По месту жительства рецидивиста сыщики нашли скрутки из меди. Подозреваемый удалял изоляцию с кабеля, очищенный цветной металл сдавал в пункты приёма, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
В квартире находилось около 35 килограммов меди. Ущерб от противоправной деятельности составил около 2000 рублей.