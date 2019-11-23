На белорусско-польской границе задержан журналист Чуденцов

Источник материала: Ежедневник



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Белорусского журналиста Владимира Чуденцова вечером 21 ноября задержали на пункте пропуска «Брест — Тересполь». Случилось это во время таможенного контроля: якобы у мужчины в сумке нашли пакетик с наркотическим веществом.

Об этом TUT.BY сообщила мать журналиста.

Чуденцов ехал в Варшаву через Брест, рассказал TUT.BY журналист Роман Протасевич. Он обещал выйти на связь, когда пересечет границу, у него была польская симка. На связь Чуденцов так и не вышел. Позже знакомый, который должен был его встретить в Польше, сообщил Роману, что из поезда Чуденцов не вышел. Утром 22 ноября Протасевичу сообщили в Брестском РОВД, что Чуденцов задержан. Причину задержания не уточнили.

Мать Чуденцова Нина Николаевна рассказала TUT.BY, что сына задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с наркотиками. По словам матери, он отошел в туалет, оставив сумку на месте. А когда проходил таможенный контроль, в его сумке нашли неизвестное вещество.

— Володя ехал в поезде и вышел в туалет, в это время у него в сумке таможенники обнаружили пакетик с веществом, мне сказали, что там были наркотики. Его задержали. После этого сразу провели обыски у нас дома в Минске. Здесь также нашли несколько пакетов. Причем в таких местах, что я никогда не могла бы подумать, что там может что-то быть. Поднимали мебель, передвигали. Я не верю, что Володя имеет к этому отношение, что это его пакеты были, — сообщила «Радыё Свабода» мама журналиста.

Чуденцова уже посетила адвокат. По ее словам, он был в ИВС Ленинского района РОВД Бреста. Она рассказала TUT.BY, что мужчину задержали на трое суток, пока уголовное дело не возбуждали. Он был задержан сотрудниками таможни. Подробности она сообщить не смогла, так как находится под подпиской о неразглашении.