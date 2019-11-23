Источник материала: Виртуальный Брест

Кто выиграет чемпионат Беларуси по футболу? У брестского «Динамо» вновь есть шанс лишить БАТЭ титула. егодня необходимо побеждать «Витебск». Соперники брестчан располагаются на десятой строчке. Матч пройдет при заполненных до отказа домашних трибунах. Все билеты болельщики раскупили за несколько часов. Если «Динамо-Брест» одержит победу, то в Беларуси впервые за 13 лет сменится футбольный чемпион.





В связи с запрещением движения транспортных средств по ул. Гоголя 24.11.2019 г. с 10:00 до 17:00 городские автобусные маршруты будут следовать в объезд:

- №5 по ул. Орджоникидзе - ГОБК;

- №41 по ул. Зубачева - ГОБК - путепровод.

24 ноября "Динамо-Брест" проведет заключительный домашний матч в этом сезоне. Брестчане будут принимать "Витебск".

Дорогие болельщики! 24 ноября нас ожидает большое событие: заключительный домашний матч Высшей Лиги 2019

Давайте в этот важный день забудем все старые обиды, будем вежливыми и культурными, а всю энергию направим на поддержку нашей любимой команды. Тем самым подтвердим, что Брест — не только спортивная, но и культурная столица Беларуси.





Пожалуйста, приходите на стадион заблаговременно. Зона гостеприимства будет открыта для Вас в 12.00. Пускай этот день запомнится яркими эмоциями, а не долгими очередями.

Ждем всех на Брестском!