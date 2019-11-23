«Ну кому он нужен?» Основатель TUT.by Зиссер высказался о задержании беларуского журналиста

Источник материала: KYKY

Мы писали , что вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест – Тересполь» был арестован известный беларуский журналист Владимир Чуденцов. Его сняли с поезда, который ехал из Бреста в Варшаву. Ведомства все еще не назвали официальную версию задержания Чуденцова, однако источники говорят (включая мать журналиста), что при нем нашли «неизвестное вещество», которое также обнаружили в квартире мужчины во время обысков.

Пока причина ареста доподлинно не ясна, беларусы выдвигают свои теории: самая распространенная – версия о «подбросе» наркотиков (хотя, опять-таки, эта информация по-прежнему не подтверждена). Эту идею разделил блогер Степан Светлов, он же Nexta: Степан выпустил видео, в котором заявил, что Чуденцова могли взять под стражу из-за совместной работы над Telegram-каналом Nexta. Тем временем о происходящем решил высказаться основатель TUT.by Юрий Зиссер. В Facebook он раскритиковал домыслы о «подбросе» веществ Чуденцову, и объяснил, почему считает иначе.

Зиссер пишет, что Чуденцов «отличался странными поступками». А можно пример?

В начале 2010-х Владимир Чуденцов начал работать городским репортером TUT.by, и «Наша Нива» называет его «одним из лучших» репортеров портала того времени. Однако журналиста пришлось уволить. Чуденцов часто был резок в выражениях, и, по данным «Нашей Нивы», точкой над «i» стало его вмешательство в дискуссию Зиссера с редактором Хартии'97 Натальей Радиной. Чуденцов поддержал Зиссера, но сделал это в пропагандистской манере – из-за чего основателя TUT.by попросили уволить репортера. Чуденцову предложили сохранить работу в обмен на уход из социальных сетей, но журналист продержался лишь день – и снова «пошел в атаку» в Facebook. Руководство портала приняло решение прервать сотрудничество с Чуденцовым.