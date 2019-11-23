Романчук: Любые интеграционные проекты — это договорняк сторонников «Цап-царап»

«Цап-царап — суть современной белорусской и российской модели, — пишет Ярослав Романчук.





Владимир Путин 21 ноября 2019 года: «Что касается сланцевой нефти, давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и задешево купим».





Александр Лукашенко 21 декабря 2016 года: «Еще раз подчеркиваю – $500 в следующем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите, что угодно – но $500 должно быть выполнено!»

"Солидарность" . Оба президента оговорились, что пошутили, но в каждой шутке есть только доля шутки, пишет





«Цап-царап» — забрать чужое – это суть как российской, так и белорусской политической и экономической модели, природа Левиафана.





Нет ни одной религии в мире, которая бы оправдывала воровство. «Не укради» — это не про либерализм, демократию, Америки, Евросоюз, Китай, Индию или Россию. Это про базовую, фундаментальную ценность отношений человека к человеку.





«Не укради» отличает варварство от цивилизации, человека нравственного от человека порока, общество добродетели от человеческих джунглей, где кто сильнее, тот прав. «Не укради» — это от Бога, «цап-царап» — от дьявола.





«Цап-царап» — это подход VIP-распорядители чужого в отношении государственных ресурсов, активов и бюджетных денег.





«Цап-царап» — это философия отношения VIP-распорядители чужого в отношении конкурирующего с ними частного бизнеса. Либо они его «отжимают», упекая собственника на решетку, либо поглощают, растаптывая достижения всей жизни.





«Цап-царап» — это грабеж по закону интеллектуальной собственности иностранцев. Они вкладывают десятки миллиардов долларов в научные разработки, тестирование, эксперименты, финансируют проекты, которые оказываются тупиковыми, а бенефициары Левиафана с его «цап-царап» — просто воруют.





«Цап-царап» — это «я заберу все, что захочу, и тебе не заплачу». При бесхребетных, развращенных, раболепных силовиках и судах.





«Цап-царап» — это запланированная бедность и растоптанная честь обыкновенных людей, радикальное неравенство, цинизм и показательная гордость за свою греховность.





Открытых сторонников, явных бенефициаров идеологии «Цап-царап» — не больше 1%, но за этим одним процентом – мощь право-разоряющих структур, деморализующая власть больших денег, отвратительная сервильность государственных идеологов, в том числе с научными «погонами», а также парализующая честь, разум, волю гремучая смесь зависть/злость/невежество/провинциализм.









Любые интеграционные проекты нынешнего руководства Беларуси и России – это договорняк сторонников мировоззрения «Цап-царап». Любые конфликты – это не борьба добра со злом. Это терки за большую долю, более широкие полномочия и контроль одной группировки за счет другой. Для обыкновенного человека хрен редьки не слаще: что путинское «цап-царап», что лукашенковское.





Есть одно фундаментальное отличие. Беларусь никогда не предлагала цап-царапнуть суверенитет России. И Беларусь никогда не делала «цап-царап» в отношении других стран».