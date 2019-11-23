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Электричество из Островца купит Украина

24.11.2019 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина планирует покупать энергию с Белорусской атомной электростанции.

Такое заявление прозвучало на встрече белорусско-украинской группы по сотрудничеству в энергетической сфере, передает "Белсат". Поможет ли Киев избавиться от излишков электроэнергии, которые появятся после запуска БелАЭС?

Не удается продать на запад – будем продавать на юг. Украина заинтересовалась электроэнергией с Островецкой АЭС. Об этом на встрече в Киеве заявил украинский министр энергетики.

«В феврале должна заработать Белорусская АЭС, может быть избыток электроэнергии. Конечно, следует учитывать и определенные объемы межгосударственного пересечения в энергетике», – отметил Алексей Оржель.
 
 
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Украина планирует покупать энергию с Белорусской атомной электростанции.
 
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