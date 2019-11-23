|
Электричество из Островца купит Украина
Источник материала: Партизан
Украина планирует покупать энергию с Белорусской атомной электростанции.
Такое заявление прозвучало на встрече белорусско-украинской группы по сотрудничеству в энергетической сфере, передает
Не удается продать на запад – будем продавать на юг. Украина заинтересовалась электроэнергией с Островецкой АЭС. Об этом на встрече в Киеве заявил украинский министр энергетики.
«В феврале должна заработать Белорусская АЭС, может быть избыток электроэнергии. Конечно, следует учитывать и определенные объемы межгосударственного пересечения в энергетике», – отметил Алексей Оржель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина планирует покупать энергию с Белорусской атомной электростанции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)