Электричество из Островца купит Украина

"Белсат". Поможет ли Киев избавиться от излишков электроэнергии, которые появятся после запуска БелАЭС? Такое заявление прозвучало на встрече белорусско-украинской группы по сотрудничеству в энергетической сфере, передаетПоможет ли Киев избавиться от излишков электроэнергии, которые появятся после запуска БелАЭС?





Не удается продать на запад – будем продавать на юг. Украина заинтересовалась электроэнергией с Островецкой АЭС. Об этом на встрече в Киеве заявил украинский министр энергетики.





«В феврале должна заработать Белорусская АЭС, может быть избыток электроэнергии. Конечно, следует учитывать и определенные объемы межгосударственного пересечения в энергетике», – отметил Алексей Оржель.