СМИ: доработку интеграционных дорожных карт курирует Михаил Бабич

"Белсат" . Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров, передает





Источник уточнила, что работа в рамках доработки «дорожных карт» по интеграции с российской стороны в настоящее время идет на уровне Министерства экономического развития РФ, эту работу курирует первый заместитель министра Михаил Бабич, экс-посол России в Беларуси.





На просьбу уточнить, могут ли произойти новые контакты до 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие договора о создании так называемого Союзного государства, собеседник российского агентства подтвердил, что стороны действительно хотели бы завершить работу по дорожным картам до этой даты.









Румас и Медведев встречались в Москве 19 ноября, переговоры длились почти 7 часов. По итогам встречи российский премьер сообщил журналистам, что часть дорожных карт по углубленной интеграции России и Беларуси уже согласована, но остались «очень сложные темы» по поводу которых договориться не удалось. Глава беларуского правительства заявил, что в интеграционных переговорах они «весьма значительно продвинулись».





Румас сказал, что подготовленный пакет документов будет внесен на рассмотрение Александра Лукашенко и Владимира Путина. Их встреча пройдет 8 декабря в Москве в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Однако до встречи президентов главы правительств двух стран должны провести еще одни переговоры.









«Наши коллеги в самое ближайшее время, за эту неделю, подготовят новые версии «дорожных карт», где будут сведены результаты сегодняшней работы. На базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министрами, и обязательно созвонимся с Сергеем Николаевичем, а если нужно будет, то и встретимся», – сказал 19 ноября Медведев.





Напомним, Михаил Бабич занимал должность посла и спецпредставителя президента РФ в Беларуси с августа 2018 года по апрель 2019 года. Его работа в Беларуси была отмечена рядом скандалов. 30 апреля 2019 года Путин отозвал Михаила Бабича, новым послом в Минске назначили Дмитрия Мезенцева.



