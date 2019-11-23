ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: доработку интеграционных дорожных карт курирует Михаил Бабич

24.11.2019 11:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Дата новой встречи или телефонного разговора премьер-министров РФ и Беларуси Дмитрия Медведева и Сергея Румаса по «дорожным картам» в рамках работы по углублению интеграции пока не определена.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров, передает "Белсат".

Источник уточнила, что работа в рамках доработки «дорожных карт» по интеграции с российской стороны в настоящее время идет на уровне Министерства экономического развития РФ, эту работу курирует первый заместитель министра Михаил Бабич, экс-посол России в Беларуси.

На просьбу уточнить, могут ли произойти новые контакты до 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие договора о создании так называемого Союзного государства, собеседник российского агентства подтвердил, что стороны действительно хотели бы завершить работу по дорожным картам до этой даты.


Румас и Медведев встречались в Москве 19 ноября, переговоры длились почти 7 часов. По итогам встречи российский премьер сообщил журналистам, что часть дорожных карт по углубленной интеграции России и Беларуси уже согласована, но остались «очень сложные темы» по поводу которых договориться не удалось. Глава беларуского правительства заявил, что в интеграционных переговорах они «весьма значительно продвинулись».

Румас сказал, что подготовленный пакет документов будет внесен на рассмотрение Александра Лукашенко и Владимира Путина. Их встреча пройдет 8 декабря в Москве в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Однако до встречи президентов главы правительств двух стран должны провести еще одни переговоры.


«Наши коллеги в самое ближайшее время, за эту неделю, подготовят новые версии «дорожных карт», где будут сведены результаты сегодняшней работы. На базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министрами, и обязательно созвонимся с Сергеем Николаевичем, а если нужно будет, то и встретимся», – сказал 19 ноября Медведев.

Напомним, Михаил Бабич занимал должность посла и спецпредставителя президента РФ в Беларуси с августа 2018 года по апрель 2019 года. Его работа в Беларуси была отмечена рядом скандалов. 30 апреля 2019 года Путин отозвал Михаила Бабича, новым послом в Минске назначили Дмитрия Мезенцева.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата новой встречи или телефонного разговора премьер-министров РФ и Беларуси Дмитрия Медведева и Сергея Румаса по «дорожным картам» в рамках работы по углублению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика