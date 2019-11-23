Мошенник обманул поставщиков более чем на 570 млн

Источник материала: Аргументы и факты

Обвиняемый – фактический руководитель четырех обществ с ограниченной ответственностью. Он предлагал субъектам хозяйствования и ИП заключить договор поставки различных товаров на условиях отсрочки платежа или встречных поставок. Речь шла о поставках хлебобулочных и кондитерских изделий, масла, муки, макарон и т.д.

После поставки товара мужчина продавал его за наличные. В последующем основной частью денег распоряжался по своему усмотрению, а минимальную часть от полученной прибыли направлял другим контрагентам, чтобы избежать ответственности.