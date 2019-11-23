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Мошенник обманул поставщиков более чем на 570 млн

24.11.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мошенник обманул поставщиков более чем на 570 млн
БЕЛТА

Обвиняемый – фактический руководитель четырех обществ с ограниченной ответственностью. Он предлагал субъектам хозяйствования и ИП заключить договор поставки различных товаров на условиях отсрочки платежа или встречных поставок. Речь шла о поставках хлебобулочных и кондитерских изделий, масла, муки, макарон и т.д.

После поставки товара мужчина продавал его за наличные. В последующем основной частью денег распоряжался по своему усмотрению, а минимальную часть от полученной прибыли направлял другим контрагентам, чтобы избежать ответственности.

Путем обмана и злоупотребления доверием мужчина завладел имуществом 24 субъектов хозяйствования на общую сумму более 572 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете. 

Мошенник обманул поставщиков более чем на 570 млн
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Теги: Гродно
 
 
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