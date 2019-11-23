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26 ноября «горячую линию» проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК

24.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

26 ноября с 10.00 до 11.00 «горячую линию» проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева.

Предлагаемая тема к обсуждению: «Организация и качество бытового обслуживания в Гомельской области».

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую линию» и задать вопрос можно по телефону 8(0232)23-83-96.

 
 
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26 ноября с 10.00 до 11.00 «горячую линию» проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля...
 
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